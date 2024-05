7-Tage-Wettervorhersage für Bunyola: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen auf Mallorca (29.5.2024)

Wetteraussichten für Bunyola: Eine Woche voller Sonne und angenehme Wärme

Das Wetter spielt auf der malerischen Insel Mallorca geradezu perfekt mit, wenn es um die Planung von Outdoor-Aktivitäten in BunyolaBunyola geht. Die kommenden Tage versprechen angenehme Temperaturen und nur leichte Bewölkung, sodass Einheimische und Touristen gleichermaßen die Gelegenheit haben, die vielfältigen Annehmlichkeiten der Region zu genießen.

Leichte Wolken und Sonnenschein dominieren die Woche in Bunyola

Beginnend mit dem heutigen Tag können wir in Bunyola eine Höchsttemperatur von 24°C bei einem wolkenverhangenen Himmel erwarten. Die Brise ist mit 4 km/h leicht und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 47%. Das Barometer zeigt 1018 hpa, ein Zeichen für stabile Wetterverhältnisse. Sonnenauf- und -untergang rahmen den Tag malerisch ein - die Sonne begrüßt uns um 04:24 Uhr und verabschiedet sich um 19:08 Uhr.

Am Folgetag dürfen wir ähnlich günstige Bedingungen erwarten. Mit nur wenigen Wolken am Himmel bleibt die Temperatur bei 24°C konstant, und der Wind legt sich auf sanfte 3 km/h. Die relative Feuchte sinkt leicht auf 41%, während der Druck geringfügig auf 1013 hpa abfällt. Auch an diesem Tag beginnt das erste Tageslicht um 04:24 Uhr und der Sonnenuntergang ist für 19:09 Uhr vorhergesagt.

Leichter Regenschauer als Abwechslung am Ende des Monats

Der 31. Mai 2024 bringt eine kleine Abwechslung in das sonst recht beständige Wetterbild von Bunyola. Leichter Regen sorgt für Erfrischung bei einer Temperatur von 20°C. Der Tag wird begleitet von einem leichten Wind von 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 62%. Das Barometer hält sich bei 1015 hpa. Die Sonne geht um 04:23 Uhr auf und verabschiedet sich wieder um 19:10 Uhr.

Die ersten Tage des Junis versprechen jedoch, den Sonnenschein und mildes Wetter zurückzubringen. Gefolgt von nur wenigen Wolken erreicht die Temperatur am 1. Juni 23°C, und die Luftfeuchtigkeit beträgt bequeme 42%. Der leichte Wind bewegt sich bei 3 km/h und das Barometer bleibt bei 1016 hpa stabil.

Vorausschau auf einen sonnigen Start in den Juni

Der 2. Juni und der 3. Juni setzen sich nahtlos in die Reihe der sonnigen Tage ein, mit maximalen Temperaturen von 22°C und einer erträglichen Luftfeuchtigkeit von 47% bzw. 50%. Die Winde bleiben mit 5 km/h bzw. 4 km/h mäßig und die Sonne strahlt ungehindert von einem klaren Himmel.

Der anschließende 4. Juni überrascht mit einer leichten Abkühlung auf 21°C und periodischem leichten Regen. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, aber durch die leichte Brise von 3 km/h wird eine angenehme Kühle aufrecht erhalten.

Sonniges Finale der 7-Tage-Vorhersage für Bunyola

Zum Abschluss der siebentägigen Wetterprognose, am 5. Juni, kehrt die Sonne zurück und verwöhnt uns mit klarblauem Himmel und 24°C Wärme. Der Wind bleibt konstant bei 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 49%. Ein idealer Tag, um die Schönheit Bunyolas zu erkunden und die Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Ob Sie sich entspannen oder aktiv sein möchten, die Wetterbedingungen bieten die perfekte Grundlage für eine unvergessliche Zeit auf Mallorca. Nutzen Sie die günstigen Wetterverhältnisse, um Bunyola und seine Umgebung zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:27:03. +++