Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Ses Salines auf Mallorca (29.5.2024)

Das Wetter in Ses Salines: Sonne, Wolken und ein wenig Regen

Mit der Ankunft des Frühsommers erhalten wir in Ses Salines eine gemischte Palette an Wetterbedingungen, die von sonnigen Aussichten bis hin zu einer leichten Erfrischung durch Regen reichen. In diesem Artikel erhalten Sie einen detaillierten Überblick über das aktuelle Wetter und die Prognose für die nächsten sieben Tage, sodass Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Wetter heute: Wolken und Sonnenschein

Der Tag in Ses Salines beginnt mit einem Himmel, der von teilweise bewölkten Verhältnissen am 29. Mai 2024 geprägt ist, bei einer angenehmen Temperatur von 23°C. Der Wind weht leicht mit 5 km/h, während der Luftdruck stabil bei 1018 hPa liegt. Sonnenaufgang und -untergang können Sie um 4:24 Uhr bzw. um 19:06 Uhr erleben.

Kurzfristige Wetterentwicklung

Als Nächstes erwartet uns am 30. Mai wenige Wolken mit ähnlich milden Temperaturen von 24°C und einer leichten Brise. Luftfeuchtigkeit und Luftdruck bleiben nahezu konstant. Der 31. Mai bringt leichten Regen, daher ist es ratsam, einen Schirm griffbereit zu halten.

Wochenendausblick: Entspannte Frühsommertage

Das kommende Wochenende sieht vielversprechend aus. Es beginnt am 1. Juni mit vereinzelten Wolken, gefolgt von einem Wochenbeginn, der durch teils bewölkten Himmel am 2. und 3. Juni gekennzeichnet ist. Das Highlight der Woche sind der 4. und 5. Juni, die beide klare Himmelsbedingungen versprechen, perfekt für alle sonnenhungrigen Besucher und Einheimischen.

7-Tage-Wettertrend für Ses Salines

In der kommenden Woche bleibt es weitgehend warm mit Tageshöchsttemperaturen, die durchgehend die 20°C-Marke überschreiten. Die Nächte werden mit Temperaturen nicht weit unter 20°C ebenfalls angenehm sein. Der Wind bleibt über den gesamten Zeitraum moderat. Eine gute Nachricht für alle Outdoor-Aktiven: es gibt keine signifikanten Störungen durch starken Regen in der Vorhersage.

