Das Wetter in Búger: 7-Tage-Prognose und Aussichten für Anfang Juni 2024 (29.5.2024)

Überblick über das Wetter in Búger auf Mallorca vom 29.5.2024 bis zum 5.6.2024

Wenn Sie einen Blick auf die kommende Woche in Búger, Mallorca werfen, erwartet Sie eine Vielfalt an Wetterbedingungen, von sonnigen Tagen bis hin zu leichtem Regen. Hier ist die vollständige Wettervorhersage für Búger, die Sie für Ihre Freizeit- und Reisepläne für Anfang Juni 2024 nutzen können.

Mallorcas Wettertrend für die letzten Maientage

Am Mittwoch, dem 29. Mai, begegnen wir einem Szenario mit aufgelockerten Wolken und Höchsttemperaturen von angenehmen 28°C. Ein leichter Wind mit etwa 3 km/h bringt eine angenehme Brise.

Die Wetterlage am Donnerstag, dem 30. Mai, verspricht wenige Wolken und die Quecksilber-Säule klettert auf eine Maximaltemperatur von 29°C. Es erwartet Sie ein leichter Wind mit einem Hauch von 4 km/h.

Der Freitag, 31. Mai, bringt eine Änderung mit leichtem Regen und einer Abkühlung auf 20°C, wobei der Wind sich auf 5 km/h erhöht.

Die sonnige Eröffnung des Junis in Búger

Der 1. Juni, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 24°C. An diesem Tag weht der Wind mit 6 km/h ein wenig stärker.

Am 2. Juni bleibt es klar bei Höchsttemperaturen von 23°C, und der Wind nimmt mit 7 km/h zu.

Ein besonders warmer Tag kommt mit dem 3. Juni, bei dem Sie reine Sonne und 27°C erwarten dürfen. Der Wind bleibt mit 4 km/h moderat.

Der 4. Juni, bringt etwas Regen und eine kleine Abkühlung auf 24°C mit sich, während der Wind auf 3 km/h zurückgeht.

Sonniges Wetter setzt sich in Búger fort

Zum Abschluss des Wetterberichts, am Mittwoch, dem 5. Juni, kehrt der klare Himmel zurück und bringt Höchsttemperaturen von 28°C mit sich, die von einem angenehmen 4 km/h Wind begleitet werden.

Betrachtet man Sonnenauf- und -untergang, begrüßt uns der früheste Sonnenaufgang dieser Woche in Búger um 4:20 Uhr morgens und der späteste Sonnenuntergang erfolgt um 19:12 Uhr abends. Die Wassersportler und Sonnenanbeter können also die ausgedehnten Tageslichtphasen nutzen, um das beste aus den schönen Wetterbedingungen in Búger zu machen.

Obwohl die Temperaturen meist angenehm sind, wird empfohlen, für die regnerischen Tage eine leichte Regenjacke bereitzuhalten, um gegen mögliche Niederschläge gewappnet zu sein. Genießen Sie die Tage unter Mallorcas Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:26:18. +++