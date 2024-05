Wetter in Deià, Mallorca: Eine sonnige Woche mit vereinzelten Regenschauern erwartet Sie (29.5.2024)

Ausblick auf eine strahlende Woche in Deià mit einer Mischung aus Sonnenschein und leichtem Regen

Wettervorhersage für Deià: Das charmante Dorf Deià auf Mallorca begrüßt die Besucher in der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junis mit überwiegend heiterem Himmel, angenehmen Temperaturen und gelegentlichem Niederschlag. Mit Höchstwerten von bis zu 26 Grad Celsius ist es ideal für Spaziergänge in der malerischen Landschaft und entspannte Tage an der Küste.

Detailprognose für die kommenden Tage in Deià

Mittwoch, 29.5.2024: Teilweise bedeckter Himmel mit einer maximalen Temperatur von 25 Grad, was zu angenehmen Bedingungen beiträgt, um die Natur rund um Deià zu genießen. Der Wind weht leicht mit 4 km/h.

Donnerstag, 30.5.2024: Mit wenigen Wolken liegt das Hauptaugenmerk auf der strahlenden Sonne. Die Quecksilbersäule steigt auf angenehme 26 Grad an, während die Luftfeuchtigkeit abnimmt.

Freitag, 31.5.2024: Deià erlebt leichten Regen, der die üppigen Gärten des Dorfes nährt und für eine angenehme Abkühlung bei 21 Grad Celsius sorgt.

Samstag, 1.6.2024: Ein makelloser Himmel erwartet Einheimische und Besucher, eine Einladung, um die natürliche Schönheit Deiàs ins sich aufzunehmen, bei einer maximalen Temperatur von 24 Grad.

Sonntag, 2.6.2024: Gegen Ende der Woche präsentiert sich das Wetter in Deià von seiner besten Seite – mit ungetrübtem Sonnenschein und einer frischen Brise.

Montag, 3.6.2024: Ein weiterer Tag unter klarem Himmel, ideal für Ausflüge im Freien.

Dienstag, 4.6.2024: Der leichte Regen kehrt zurück, um die Natur zu verwöhnen, die Temperaturen sinken leicht auf 22 Grad.

Mittwoch, 5.6.2024: Die Woche schließt in Deià mit prachtvollem Sonnenschein und einer maximalen Temperatur von 25 Grad, perfekt, um das beständige mediterrane Klima zu genießen.

Tipps für Ihren Aufenthalt in Deià:

Unabhängig von ein paar leicht regnerischen Tagen, bietet Deià ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten und die Erkundung der Umgebung. Vergessen Sie nicht, für die sonnenreichen Tage einen geeigneten Sonnenschutz mitzubringen und während des leichten Regens die lokale Gastronomie zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:31:45. +++