Wetter in Escorca: Sonnige Tage und leichte Regenschauer erwarten Sie (29.5.2024)

Das aktuelle Wetter in Escorca: Eine Woche voller Sonnenschein mit leichtem Regen zwischendurch

In Escorca genießen Einwohner und Besucher die ersten Sommertage des Jahres. Die Wettervorhersage für die nächste Woche ab dem 29. Mai 2024 verspricht überwiegend sonnige Tage mit vereinzelten Regenschauern. Genießen Sie das angenehme Klima und die malerischen Sonnenuntergänge auf Mallorca.

Milde Temperaturen und vereinzelter Regen

Am 29. Mai 2023, lockere Bewölkung und angenehme 24 °C bilden den Auftakt einer wunderschönen Woche. Mit nur leichtem Wind von 2 km/h, einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 39 % und einem Luftdruck von 1017 hPa, steht einem entspannten Tag im Freien nichts im Wege. Das Wetter in EscorcaEscorca lädt zu ausgiebigen Spaziergängen und gemütlichen Stunden am Strand ein. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:08 Uhr in voller Pracht.

Am 30. Mai 2024 setzt sich das milde Wetter fort mit 25 °C und nur wenigen Wolken am Himmel. Der Wind bleibt beständig leicht und die Luftfeuchtigkeit leicht gesunken auf 38%, was für ein besonders angenehmes Klima sorgt.

Abwechslung bringt der 31. Mai 2024 mit leichtem Regen und einer etwas kühleren Temperatur von 17 °C. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 4 km/h. Nichtsdestotrotz bietet das feuchtere Wetter eine erfrischende Abwechslung und ist ideal für kulturelle Aktivitäten im Inselinneren.

Blick auf den Juni: Sonne so weit das Auge reicht

Der Juni beginnt mit klarem Himmel und einer idyllischen Temperatur von 21 °C am 1. Juni und bleibt auch in den darauf folgenden Tagen mit 20 - 22 °C überaus angenehm. Besondere Beachtung verdient der konsequente klare Himmel, der die Tage in ein warmes Licht taucht.

Ein leichter Wetterumschwung deutet sich für den 4. Juni 2024 an, wenn leichter Regen das strahlende Wetter kurz unterbricht. Mit nachlassendem Niederschlag, kehrt die Sonne mit voller Strahlkraft am 5. Juni zurück, der mit 24 °C und klarer Sicht einen perfekten Abschluss der Woche verspricht.

Das Wetter in Escorca bietet ideale Bedingungen für vielfältige Freizeitaktivitäten. Genießen Sie die Naturschönheit Mallorcas bei Wanderungen, Radtouren oder entspannten Tagen am Strand.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:32:31. +++