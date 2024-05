Wetter Marratxí (29.05.24 bis 05.06.24): Sonnige Aussichten und milde Temperaturen in Marratxí

Wetterprognose für Marratxí – Sonnige Tage und milde Temperaturen

Die kommenden Tage in Marratxí stehen ganz im Zeichen des Frühsommers mit warmen Temperaturen und überwiegend klarem Himmel. Unsere umfassende Wettervorhersage für Marratxí liefert Ihnen alle wichtigen Informationen, um Ihre Woche perfekt zu planen, egal ob Sie Ausflüge unternehmen oder gemütliche Stunden am Strand von Mallorca genießen möchten.

Heiteres Wetter und leichter Wind vom 29. Mai bis zum 05. Juni 2024

Zum Start in die letzte Maiwoche präsentiert sich das Wetter in Marratxí am Mittwoch, dem 29. Mai, mit leicht bewölktem Himmel und angenehmen 26°C. Der Wind hält sich mit etwa 4 km/h zurück und auch der Feuchtigkeitsgrad von 44 Prozent verspricht ein angenehmes Klima bei einem leichten Luftdruck von 1018 hPa.

Am Donnerstag, dem 30. Mai, hält sich das Wetter weiterhin stabil mit wenigen Wolken am Himmel und einer nochmaligen Steigerung der Temperaturen auf 27°C. Der Wind bleibt leise und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 38 Prozent, sodass es sich perfekt anfühlt, die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten auf Mallorca zu nutzen.

Der Freitag bringt erfrischende Abwechslung mit leichtem Regen bei dennoch angenehmen 22°C. Ein idealer Tag, um die Inselkultur in Museen oder gemütlichen Cafés zu erkunden. Dabei bleibt der Wind sanft, und der erhöhte Feuchtigkeitsgehalt von 57 Prozent bringt die Natur Mallorcas zum Erstrahlen.

Das erste Juniwochenende startet am Samstag und Sonntag wieder mit wenigen Wolken und behaglichen Temperaturen um die 26°C beziehungsweise 24°C. Der Wind frischt etwas auf, bleibt aber angenehm. Die perfekte Gelegenheit, um die pittoresken Ecken von Marratxí und die traumhaften Buchten Mallorcas ausgiebig zu genießen.

Zu Beginn der neuen Woche dürfen wir uns in Marratxí auf klaren Himmel freuen. Der Montag, 3. Juni, grüßt mit 25°C und einer angenehmen Brise. Der Dienstag hingegen erwartet uns mit leichtem Regen bei 23°C, was die ideale Gelegenheit bietet, es sich bei einem guten Buch gemütlich zu machen.

Am Mittwoch, 5. Juni, schließt sich der Kreis der 7-Tage-Wetterprognose mit einmal mehr klarem Himmel und 26°C. Genießen Sie diesen Tag im Freien, bevor die typisch mediterranen Abendstunden in Marratxí mit einem malerischen Sonnenuntergang enden.

Mit einer solchen Aussicht lässt sich die Woche in Marratxí, im Herzen Mallorcas, erholsam und voller Sonnenschein verbringen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:41:41. +++