Wetterausblick für Estellencs (29.05.24 bis 05.06.24): Sonnige Aussichten und leichte Brisen

Estellencs: Die Wetterprognose der nächsten Woche

Freuen Sie sich auf eine Woche voller sonniger Tage und angenehmer Temperaturen in Estellencs. Ein leichter Wind lässt das sommerliche Wohlbefinden auf der beliebten Baleareninsel Mallorca zu einem wahren Genuss werden. Erfahren Sie hier, wie sich das Klima in Estellencs bis zur ersten Juniwoche des Jahres 2024 entwickelt.

Ein Blick auf das aktuelle Wetter und die Tendenz der kommenden Tage

Am Mittwoch, dem 29. Mai 2024, dominieren zerbrochene Wolken den Himmel über Estellencs, doch die Temperaturen bleiben mit angenehmen 22°C sehr einladend. Ein leichter Wind von 4 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt - ideale Bedingungen für einen Spaziergang entlang der Küste oder eine Wanderung durch die Natur.

Zauberhafte Mai-Tage kündigen den Sommer an

Der darauffolgende Donnerstag, 30. Mai, begrüßt Einheimische und Besucher gleichermaßen mit wenigen Wolken am Himmel und Temperaturen, die leicht auf 23°C ansteigen. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf moderatere 59%, und der Wind hält sich ebenfalls zurück, was für eine ruhige und genussvolle Atmosphäre sorgt. Beobachten Sie den Sonnenaufgang um 04:25 Uhr und lassen Sie den Tag mit dem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr ausklingen.

Regnerische Momente als Abkühlung

Am letzten Tag des Monats, dem 31. Mai, gibt es eine kleine Abweichung von dieser Idylle: leichter Regen wird für Abkühlung sorgen, während die Temperaturen auf 20°C sinken. Dennoch bleibt der Wind sanft und die Feuchtigkeit erhöht sich auf 67%, was die Natur Mallorcas in ein frisches Grün tauchen wird.

Junibeginn mit frischen Impulsen

Mit Beginn des Juni, am Samstag den 1., kehrt das Wetter in Estellencs zur fröhlichen Gelassenheit zurück: wenige Wolken und 22°C sind vorhergesagt, genauso wie eine Luftfeuchtigkeit von 57% und ein leichtes Lüftchen. Das gleiche angenehme Muster setzt sich am Sonntag den 2. Juni fort. Ein klarer Himmel mit Temperaturen von 22°C verspricht ideale Bedingungen für alle Freiluftaktivitäten. Nicht zu vergessen, das Sonnenlicht wird Sie bereits um 04:24 Uhr wecken und erst um 19:12 Uhr verabschieden.

Sonnenklarer Himmel setzt sich fort

Die folgenden Tage - Montag, 3., und Dienstag, 4. Juni - bleiben weitestgehend unverändert mit klarem Himmel und Temperaturen, die sich um die 21°C bzw. 22°C einpendeln. In Estellencs herrscht perfektes Wetter, um die vielen Facetten der Insel zu erkunden. Den Abschluss der Wetterwoche bildet schließlich der Mittwoch, 5. Juni, mit strahlender Sonne und einer Höchsttemperatur von 23°C - ein wahrer Vorboten für einen herrlichen Sommer auf Mallorca.

