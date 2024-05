Wetteraussichten für Fornalutx: Sonnige Tage und leichte Regenschauer vom 29. Mai bis 5. Juni 2026 (29.5.2024)

Wetterbericht für Fornalutx: Eine Woche voller Frühlingswärme und kurzen Regenphasen

Die letzten Maitage und der Beginn des Junis bringen den Einwohnern und Besuchern von Fornalutx abwechslungsreiche Wetterverhältnisse. Sanfte Brisen, sonnige Aussichten und gelegentliche Regenschauer bestimmen die Wetterlage in der pittoresken Gemeinde auf Mallorca.

Das Wetter am Mittwoch, 29. Mai 2024

Der 29. Mai begrüßt uns mit einer angenehmen Temperatur von 26°C und lockerer Bewölkung. Mit einer Windgeschwindigkeit von 3 km/h wird eine leichte Brise spürbar sein. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1018 hPa lässt sich der Frühling vollkommen genießen. Der Tag erwacht mit einem Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und klingt mit einem Sonnenuntergang um 19:8 Uhr aus.

Freundliche Aussichten für den 30. Mai 2024

Auch der 30. Mai verspricht, mit 26°C und wenigen Wolken, einen perfekten Tag für Aktivitäten im Freien. Die Windstille von nur 2 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 40% sorgen für angenehme Frische. Der Luftdruck von 1013 hPa weist auf stabile Wetterbedingungen hin.

Leichter Regen zum Monatsende am 31. Mai 2024

Zum Abschluss des Monats erwartet uns leichter Regen bei einer Temperatur von 20°C. Eine frische Brise von 3 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 65% kündigen den Regen an, der jedoch den Charme von Fornalutx nicht mindern wird.

Willkommen im Juni: Sonnige Tage in Fornalutx

Der Start in den Juni zeigt sich von seiner sonnigen Seite. Klare Himmel und 23°C am 1. Juni demonstieren das typische Wetter auf Mallorca. Anhaltende gute Wetterverhältnisse sind mit den folgenden Tagen verbunden, an denen Temperaturen von 22°C und vereinzelt aufkommende Wolken das Geschehen prägen.

Blick auf die nächste Woche: 2. bis 5. Juni 2024

Die erste Woche des Junis gestaltet sich größtenteils positiv. Mit Ausnahme eines leichten Regentags am 4. Juni, der bei 22°C etwas Abkühlung verschafft, dürfen wir uns auf klarere Tage um 25°C einstellen, die perfect sind, um die Natur und das kulturelle Angebot von Fornalutx zu erkunden.

Mit Tagesanbrüchen um kurz nach 4 Uhr und Abenden, die erst gegen 19:13 Uhr eintreten, bietet jede Menge Zeit für lange Spaziergänge und gemütliche Abende im Freien. Die frische Insel-Luft und idyllische Landschaft machen Fornalutx zu einem kleinen Paradies auf Mallorca.

