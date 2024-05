Wetteraussichten für Mancor de la Vall: Sonnige Momente und gelegentlicher Regen (29.5.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Mancor de la Vall

Mit einem sanften Wechsel aus Sonne und Wolken erwartet die Besucher und Bewohner von Mancor de la Vall eine Woche voll milden Temperaturen und erfrischender Brisen. Die malerische Gemeinde auf Mallorca erlebt eine gemischte Wetterlage, die ideale Bedingungen für vielfältige Freizeitaktivitäten bietet.

Vorschau auf das Wetter in Mancor de la Vall dieser Woche

Zum Beginn der Woche, am Mittwoch, dem 29.05.2024, können wir uns auf angenehme 27°C unter aufgelockerten Wolkenformationen freuen. Die Windstille lädt zum Verweilen an der frischen Luft ein, während der niedrige Feuchtigkeitswert von 32% für einen angenehm trockenen Tag sorgt. Der Barometer steht bei stabilen 1017 hPa, was auf einen beruhigten Wetterverlauf hinweist.

Am Donnerstag, dem 30.05.2024, bleibt das Wetter der Region ähnlich freundlich. Wieder dürfen wir uns über 27°C, nur vereinzelte Wolken am Himmel und eine leicht gesunkene Luftfeuchtigkeit von 30% freuen. Der leichte Windzustand setzt sich fort und die Luftdruckwerte liegen bei 1013 hPa.

Der Freitag, 31.05.2024, bringt eine kleine Abkühlung mit sich. Leichter Regen sorgt für eine frische Brise bei 19°C, und die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 3 km/h. Die Feuchtigkeit steigt auf 61% und der Luftdruck pendelt sich bei 1015 hPa ein.

Mit dem Beginn des neuen Monats, am Samstag, 01.06.2024, kehrt die Klarheit zurück. Der Himmel präsentiert sich strahlend und befreit von Wolken bei 23°C. Ein leicht auffrischender Wind von 4 km/h begleitet diesen Tag, während die Luftfeuchtigkeit auf 38% fällt und der Luftdruck leicht auf 1016 hPa steigt.

Der Sonntag, 02.06.2024, verspricht weiterhin angenehme 22°C, begleitet von vereinzelten Wolken. Der Wind nimmt auf 5 km/h zu und die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei angenehmen 44%. Der Luftdruck bleibt mit 1019 hPa hoch und verspricht stabiles Wetter.

Am Montag, 03.06.2024, erwartet uns ein heiterer Himmel bei 24°C und milder 2 km/h Brise. Der Feuchtigkeitswert von 38% in Kombination mit einem stabilen Luftdruck von 1018 hPa verspricht erneut trockene und angenehme Verhältnisse.

Die Wetterwoche schließt am Dienstag, 04.06.2024, mit einer Mischung aus Licht und Schatten. Mit 22°C und leichtem Regen bei einer Windgeschwindigkeit von 2 km/h wird es leicht kühl. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 52% und der Luftdruck liegt bei 1017 hPa.

Zum Abschluss der 7-Tage-Prognose: Am Mittwoch, 05.06.2024, können Sie bei klarem Himmel und Temperaturen von 26°C die Woche entspannt ausklingen lassen. Mit einer erneuten leichten Brise und einer geringen Luftfeuchtigkeit von 35% ist es der perfekte Tag, um Mallorcas Natur zu genießen.

Abgerundet wird das Ganze durch ein täglich frühes Sonnenaufgangserlebnis kurz nach halb fünf und einem langen, hellen Abend bis ungefähr 19:13 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:40:24. +++