Wetterprognose: Sonnige Tage und leichte Regenschauer in Santa Eugènia (29.05.24 - 05.06.24)

Wetteraussichten für Santa Eugènia - Idyllische Sommertage erwarten uns

Die Wettervorhersage für Santa Eugènia in Mallorca verspricht angenehme Temperaturen und eine Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern in der Woche vom 29. Mai bis zum 05. Juni 2024. Mit der Sommerzeit voll im Gange, offenbart Santa Eugènia das ideale Wetter, um die mediterrane Schönheit der Insel auszukosten.

Wetterübersicht für die kommenden 7 Tage in Santa Eugènia

Das Wetter in Santa Eugènia beginnt mit einem leichten Wolkenschleier am Mittwoch, den 29. Mai 2024, und einer Höchsttemperatur von 28°C. Der Wind bleibt mit 4 km/h mäßig, und die Luftfeuchtigkeit fällt auf 32%, was für angenehme Freiluftaktivitäten spricht.

Am 30. Mai erwarten uns nur wenige Wolken und mit 29°C erreicht das Thermometer seinen Höhepunkt der Woche. Die Feuchtigkeit sinkt noch weiter auf 28%, während der Wind die Insel mit nur 3 km/h streichelt.

Ein leichter Regenschauer verkündet den 31. Mai, mit einer erfrischenderen Temperatur um 22°C, und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 53%. Doch keine Sorge, das Unbeständige ist nur von kurzer Dauer, denn der 01. Juni zeigt sich abermals mit freundlichen 26°C und nur ein paar Wolken am Himmel.

Das Wochenende startet mit leichten Wolken am 02. Juni, einer angenehmen Temperatur von 25°C, und einem leicht auffrischenden Wind von 7 km/h. Bewölkt bleibt es auch am 03. Juni, trotz klarem Himmel und angenehmen 26°C.

Ein weiterer kurzer Regengruß überrascht uns am 04. Juni bei einer Temperatur von 24°C, doch das Wetter wendet sich schnell zu unseren Gunsten, denn der 05. Juni präsentiert sich wieder von seiner besten Seite: Mit 28°C und strahlender Sonne endet unsere Prognosewoche.

Genießen Sie das hervorragende Wetter in Santa Eugènia

Die Sonnenauf- und -untergänge in Santa Eugènia schwanken zwischen 4:24 Uhr morgens und 19:12 Uhr abends, was lange und erholsame Tage garantiert. Aufgrund der milden Windbedingungen und der geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit, abgesehen von ein paar Regentropfen hier und da, ist diese Woche der perfekte Zeitpunkt, um die Natur in vollen Zügen zu genießen.

