Wetterprognose Vilafranca de Bonany (29.05.2024 bis 05.06.2024): 7 Tage-Trend mit Sonnenstunden und Regenrisiko

Wetterübersicht für Vilafranca de Bonany

Die kommende Woche in Vilafranca de Bonany auf Mallorca verspricht eine Reihe angenehmer Tage mit einer Mischung aus Sonne und leichter Bewölkung. Hier finden Sie eine detaillierte Wetterprognose für den Zeitraum vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2024, inklusive Temperaturen, Wettersituation und Windverhältnissen.

Warm und Lichte Wolken am Himmel: Das Wetter vom 29. bis 30. Mai 2024

Der Mittwoch, der 29. Mai 2024, begrüßt die Einwohner und Besucher von Vilafranca de Bonany mit einer Höchsttemperatur von 27°C unter aufgelockerten Wolken. Der Wind wird mit leichten 3 km/h wehen, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei nur 34%. Der Druck bei 1017 hPa, signalisiert stabiles Wetter. Sonnenauf- und -untergang sind um 4:23 Uhr sowie um 19:06 Uhr.

Der folgende Tag, der 30. Mai, zeigt sich in einem ähnlichen Bild. Mit wenigen Wolken am Himmel erwärmt sich die Luft auf angenehme 28°C, begleitet von einer angenehm geringen Luftfeuchtigkeit von 32% und leichtem Wind. Der barometrische Druck fällt leicht auf 1013 hPa.

Regnerische Abkühlung: Das Wetter am 31. Mai 2024

Am Freitag fällt leichter Regen, der die Temperaturen auf 21°C senkt, während der Wind auf 6 km/h auffrischt und die Luftfeuchtigkeit auf 50% steigt – perfekte Bedingungen für die Natur, aber vielleicht ein Grund für einen gemütlichen Nachmittag im Café.

Sonniger Start in den Juni

Der 1. Juni 2024 leitet mit klarem Himmel und 23°C einen wunderschönen Sommermonat ein. Ein leichter Anstieg des Winds auf 7 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 42% versprechen erfrischend angenehmes Wetter für alle Outdoor-Aktivitäten.

Beständiges Wetter hält an

Von 2. bis 5. Juni bleibt das Wetter in Vilafranca de Bonany beständig. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 23°C und 27°C, und der Himmel zeigt sich mal klar, mal leicht bewölkt. Der Wind bleibt eine sanfte Brise, und die Luftfeuchtigkeit variiert nur geringfügig, was insgesamt für eine angenehme Wetterlage sorgt.

Das freundliche Wetter bietet ideale Bedingungen für Ausflüge und Entdeckungen auf der Insel. Ob bei einer Wanderung in der schönen Natur oder einem gemütlichen Tag am Strand, in Vilafranca de Bonany erwartet Sie eine Woche voll Sonne und angenehmer Temperaturen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:56:18. +++