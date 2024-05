Wettervorhersage Andratx: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2024 (29.5.2024)

Entspanntes Wetter in Andratx erwartet Sie in der letzten Maiwoche

Das Wetter in Andratx präsentiert sich zum Ausklang des Mais von seiner angenehmen Seite. Die letzte Woche des Monats verspricht eine Mischung aus Sonne, vereinzelten Wolkenformationen und leichten Brisen, ideal für Freizeitaktivitäten im Freien oder gemütliche Café-Nachmittage mit Blick auf das Mittelmeer.

Leichte Bewölkung und angenehme Temperaturen zum Wochenstart

Der 29. Mai 2024 begrüßt die Bewohner und Gäste von Andratx mit einem leicht bewölkten Himmel, unterbrochen von sonnigen Momenten. Die Temperaturen erreichen angenehme 21°C bei einer Brise von lediglich 4km/h. Der Feuchtigkeitsanteil liegt bei 63%, was ein freundliches Klima erwarten lässt, während der Druck stabil bei 1018 hPa bleibt. Genießen Sie die frühen Sonnenstrahlen, die ab 4:26 Uhr zu sehen sind und den Tag um 19:09 Uhr sanft ausklingen lassen.

Wenige Wolken am Himmel und milde Temperaturen versprechen einen angenehmen Dienstag

Am 30. Mai können Sie sich auf etwas w¨rmere Temperaturen freuen. Das Quecksilber klettert auf 22°C und das Wetter in Andratx zeigt sich überwiegend freundlich mit nur wenigen Wolken am Himmel. Die Windverhältnisse bleiben mit 4km/h angenehm. Hoffen Sie nicht auf Regen – der Himmel bleibt klar, und die Feuchtigkeit sinkt sogar leicht auf 59%. Sonnenauf- und -untergang umrahmen den Tag harmonisch um 4:25 Uhr beziehungsweise 19:10 Uhr.

Leichter Regenfall nicht ausgeschlossen, doch bleibt das Wetter mild

Zum Ende des Monats, am 31. Mai, empfängt Sie Andratx mit leichtem Regen und milder 19°C Temperatur. Ein perfekter Tag, um es sich drinnen gemütlich zu machen oder für einen Spaziergang mit dem klangvollen Prasseln der Tropfen. Zum Glück bleibt der Wind mit 4km/h zurückhaltend, sodass keine Sturmböen die Ruhe des Regens durchbrechen. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 69% und ein atmosphärischer Druck von 1015 hPa vervollständigen das Bild. Erwarten Sie die Morgensonne um 4:25 Uhr und genießen Sie den Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Eine neue Woche beginnt mit einem klaren Himmel über Andratx

Das Wetter für den 1. Juni könnte nicht besser sein, um den Sommeranfang einzuläuten. Der Himmel präsentiert sich rein und strahlend, was bei 20°C zu langen Tagen unter freiem Himmel einlädt. Der Wind bleibt mild und die Luftfeuchtigkeit von 59% verspricht ein angenehmes Gefühl auf der Haut. Erleben Sie den Sonnenaufgang um 4:24 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:11 Uhr.

Für den weiteren Verlauf der Woche behält Andratx die milden Temperaturen und den klar

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:23:07. +++