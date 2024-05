Wettervorhersage für Alaró: Sonne, vereinzelte Wolken und leichter Regen (29.5.2024)

Wettertrend in Alaró: Was erwartet uns in den nächsten Tagen?

Das malerische Dorf Alaró auf Mallorca erwartet in den kommenden Tagen eine abwechslungsreiche Wetterlage. Mit einem milden Start in den Sommer, sehen wir ein Spiel aus Sonne, Wolken und sporadischem Niederschlag am Horizont. Perfekt, um Ihre Freizeitaktivitäten im Freien anzupassen oder einfach nur die Schönheit der Insel zu genießen.

Aktuelle Wetterlage und Prognose für Alaró

Der 29. Mai 2024 beginnt in Alaró mit einer Temperatur von 28°C unter aufgerissener Bewölkung, was für Freunde des sonnigen Wetters ein echter Grund zur Freude ist. Gleich bleibt die Temperatur auch am 30. Mai, wenn ledigleich einige wenige Wolken den Himmel zieren.

Leichter Regen als Abkühlung am 31. Mai

Die letzten Maitage bescheren uns zwar einen leichten Temperaturrückgang auf 21°C, der jedoch von leichtem Regen begleitet wird. Dies könnte eine willkommene Abkühlung oder eine kurze Unterbrechung des Outdoor-Vergnügens darstellen.

Start in den Juni unter klarem Himmel

Mit der Ankunft des Juni führen uns klare Himmel und steigende Temperaturen in eine warme Phase - genau das Richtige für einen Besuch am Strand oder eine Wanderung in den Tramuntana-Bergen.

Das Wetter in Alaró für die folgenden Tage

Von durchgehend warmen Tagen begleitet von vereinzelten Wolken bis hin zu weiteren Regenfällen ist alles dabei. Die Wochenmitte verzeichnet eine Spitze von 27°C bei klarer Sicht. Abends lassen Sie sich von den Sonnenuntergängen um 19:13 Uhr verzaubern, während das angenehme Klima Sie durch die wunderbare Zeit begleitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:20:45. +++