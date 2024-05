Wettervorhersage für Consell: Sonnige Aussichten und vereinzelte Regenschauer (29.5.2024)

Wöchentliche Wetteraussichten für Consell

Der Mai verabschiedet sich mit angenehmen sommerlichen Temperaturen und vereinzelten leichten Regenschauern in Consell, während der Juni einen sonnigen Start verspricht. Hier ist ein genauer Blick auf das Wetter für die Woche vom 29. Mai bis 5. Juni 2024, das leichte Brisen und eine Vielfalt an Wetterbedingungen mit sich bringt.

Mi, 29. Mai - Ein Gemisch aus Sonne und Wolken

Am Mittwoch können Einheimische und Touristen in Consell milde 28 °C genießen und dabei den teilweise von Wolken bedeckten Himmel beobachten. Die Windgeschwindigkeit bleibt bei sanften 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 34%, was für angenehme äußere Bedingungen sorgt. Der Druck von 1017 hPa verspricht eine stabile Wetterlage, während der Sonnenauf- und -untergang den Tag von 04:24 Uhr bis 19:08 Uhr erhellen wird.

Do, 30. Mai - Überwiegend Sonnenschein

Der Donnerstag begrüßt uns mit fast wolkenfreiem Himmel und noch etwas wärmeren 29 °C. Die Luft bleibt relativ trocken bei einer Feuchtigkeit von 29%, und der Wind hält sich weiterhin zurück. Der barometrische Druck fällt leicht auf 1013 hPa. Sonnenaufgang bei 04:23 Uhr und Sonnenuntergang um 19:09 Uhr liefern reichlich Tageslicht.

Fr, 31. Mai - Leichte Regenschauer

Freitag kühlt sich das Wetter ein wenig ab, und leichte Regenschauer sind zu erwarten, die Temperaturen sinken auf angenehme 22 °C. Der Wind bleibt ruhig bei 3 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf gemäßigte 56%. Mit einem Druck von 1015 hPa stehen die Chancen auf ein paar erfrischende Regentropfen gut. Der Tag wird um 04:23 Uhr eingeläutet und endet um 19:09 Uhr.

Samtliche Aussichten bis zum Wochenende

Zum Ende der Woche und Anfang des neuen Monats wird das Wetter wieder sonniger. Der 1. Juni präsentiert sich mit einigen Wolken und 26 °C, gefolgt vom 2. Juni, wo man bei 24 °C weiterhin ein angenehmes Klima erleben kann. Am 3. Juni dürfen wir uns auf einen klaren Himmel mit 26 °C freuen. Der 4. Juni bringt erneut leichte Regenschauer, bevor der 5. Juni das Wetter mit 27 °C und einem klaren Himmelszelt abrundet. Windgeschwindigkeiten bleiben moderat, und die Luftfeuchtigkeit hält sich im angenehmen Bereich.

Fazit: Eine Woche voller Abwechslung

Consell bietet in der bevorstehenden Woche eine Vielzahl von Wetterbedingungen, die von sonnigen Tagen bis zu erfrischenden Regenschauern reichen. Ob für Outdoor-Aktivitäten, gemütliche Stadtspaziergänge oder die Planung von Strandtagen, das Wetter scheint für alle etwas bereitzuhalten. Mit den wohlgemessenen Temperaturen und dem meist klaren Himmel, ist die Insel Mallorca ein lohnendes Ziel für die kommenden Tage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:30:23. +++