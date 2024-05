Wettervorhersage Santa Margalida: Sonne und Wolken im Wechselspiel vom 29. Mai bis 5. Juni 2024 (29.5.2024)

Wettertrend Santa Margalida: Die kommende Woche verspricht gemischte Frühsommertage

Die Wetterlage auf Mallorca zeigt sich in Santa MargalidaSanta Margalida in den kommenden sieben Tagen von einer abwechslungsreichen Seite. Mit einem Mix aus Sonne, Wolken und einem Hauch Regen können Einwohner und Besucher rechnen, während sich die Temperaturen in einem angenehmen Bereich bewegen. Die Frühsommer-Atmosphäre lädt sowohl zu entspannten Strandtagen als auch zu aktiven Erkundungstouren ein.

Wetteraussichten für die Woche vom 29. Mai bis 5. Juni 2024

Am Mittwoch, den 29. Mai, präsentiert sich der Himmel über Santa Margalida mit aufgelockerter Bewölkung. Die Temperaturen erreichen angenehme 25°C, während der Wind mit leichten 4 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 44% im moderaten Bereich, und der Luftdruck misst stabile 1017 hPa. Der Tag beginnt mit einer frühen Sonne um 4:22 Uhr und klingt mit einem Sonnenuntergang um 19:07 Uhr aus.

Der Donnerstag begrüßt uns mit etwas weniger Wolken und einem Hoch von 26°C. Dieser Tag hält die Windstille bei ebenfalls 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck ähneln denen des Vortages, bevorstehende Veränderungen könnten jedoch durch den leicht gesunkenen Druck angedeutet werden.

Ankündigungen für leichten Regen am Freitag könnten Wassersportsaktivitäten beeinträchtigen, aber sie bieten auch eine willkommene Abkühlung bei 20°C. Verspüren Sie die sanften Böen des 6 km/h Windes, während die höhere Luftfeuchtigkeit von 59% die Haut angenehm befeuchtet.

Das Wochenende startet mit einem strahlenden Samstag. Ein klarer Himmel begleitet uns den ganzen Tag, und bei 22°C Temperatur können zahlreiche Outdoor-Aktivitäten geplant werden. Der Wind nimmt leicht zu und kommt mit 7 km/h daher.

Der Sonntag zeigt sich ebenfalls mit wenig Wolken und eine identische Tagestemperatur wie am Samstag, doch mit leicht erhöhtem Wind von 8 km/h, was zu einer lebhaften Atmosphäre am Strand von Santa Margalida führen könnte.

Beginnend mit Montag, erwacht Santa Margalida unter klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von 24°C, kaum Wind verspricht einen ruhigen Start in die neue Woche. Dienstag bleibt dem Wechselspiel treu, gebrochene Wolken bedecken den Himmel, während das Thermometer angenehme 23°C anzeigt, und ein leichter Wind die Palmen sanft wiegt.

Die Wetterwoche klingt am Mittwoch mit klarstem Himmel und 25°C aus, ein perfekter Tag, um die wunderschönen Strände und die Natur Mallorcas zu genießen. Lassen Sie den Tag bei einem Sonnenuntergang um 19:12 Uhr ruhig ausklingen.

Wetterzusammenfassung und Aktivitäten-Tipps für Santa Margalida

Insgesamt bietet die kommende Woche in Santa Margalida eine ausgezeichnete Mischung für jegliche Vorhaben. Ob ein Besuch der lokalen Märkte, eine Wanderung in der umliegenden Natur oder entspannte Stunden am Strand – das Wetter spielt mit. Besonders Wassersportler sollten den leichten Regenfall im Auge behalten, der jedoch als erfrischende Abwechslung von vielen begrüßt wird.

Planen Sie Ihren Aufenthalt im Einklang mit dem leichten Wind, um das Erlebnis auf dem Meer zu intensivieren, oder genießen Sie die milde Brise bei einem Spaziergang am Abend. Mit der Sonne als zuverlässigen Begleiter wird die aufblühende Vegetation in voller Pracht erstrahlen und ein idealer Zeitpunkt für Naturfotografie bieten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 29.5.2024, 01:49:50. +++