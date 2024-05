7-Tage-Wetterausblick für Estellencs, Mallorca: Sonnige Tage und leichte Regenschauer (30.5.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Estellencs: Sonne, Wolken und leichter Regen

Wie die neuesten Wetterdaten anzeigen, stehen uns in EstellencsEstellencs auf Mallorca abwechslungsreiche Tage bevor. Mit Temperaturen, die angenehme 20 bis 23 Grad Celsius erreichen, kommt der Frühling auf die Insel. Doch was genau erwartet uns in der kommenden Woche in diesem malerischen Ort?

Wetterprognose für Estellencs bis zum 6. Juni 2024

Den Beginn macht der 30. Mai 2024, der uns mit wenigen Wolken und einer Temperatur von 23 Grad verwöhnt. Ein schwacher Wind wird das angenehme Bild abrunden. Der darauffolgende Tag bringt leichten Regen und kühlt auf 20 Grad ab, ohne dass es an Gemütlichkeit einbüßen müsste.

Der Start in den Juni gestaltet sich ähnlich mit leichtem Regen und einer beständigen Temperatur von 20 Grad. Doch der 2. Juni leitet eine Folge sonnenverwöhnter Tage ein. Vom 2. bis zum 5. Juni dürfen wir uns über einen klaren Himmel freuen, und die Quecksilbersäule steigt auf angenehme 22 bis 23 Grad an.

Idyllisches Wochenende in Sicht: Wettertrend für Estellencs

Das Wochenendwetter in Estellencs präsentiert sich von seiner besten Seite. Sowohl am 5. als auch am 6. Juni steht durchgehend Sonnenschein auf dem Programm – die ideale Gelegenheit für Freizeitaktivitäten im Freien oder einen Besuch der malloquinischen Strände. Leichte Windzüge werden für eine erfrischende Brise sorgen.

Mit Sonnenaufgängen, die bereits vor halb fünf morgens beginnen und Sonnenuntergängen, die erst nach 19 Uhr stattfinden, sind lange und lichtgefüllte Tage garantiert. Diese Bedingungen laden förmlich dazu ein, das malerische Estellencs in seiner vollen Pracht zu erleben und das wunderbare Wetter in der Natur oder bei einem Spaziergang durch die idyllischen Straßen zu genießen.

Ausblick und Wettertipps für den Aufenthalt in Estellencs

Die Wetterlage für die bevorstehende Woche erfordert eine flexible Garderobe. Während leichte Regenbekleidung für die ersten Tage praktisch erscheint, sollte man für die sonnigen Tage nicht auf Sonnenschutz und luftige Kleidung verzichten. Insgesamt aber versprechen die Wetteraussichten eine ausgeglichene und größtenteils sonnige Woche, die ideal für Unternehmungen im Freien ist.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:33:46. +++