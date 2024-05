7-Tage Wettertrend Binissalem: Sonnige Aussichten und milde Schauer bis Juni 2024 (30.5.2024)

7-Tage Wettervorhersage für Binissalem

Die kommenden Tage auf Mallorca versprechen in Binissalem eine angenehme Mischung aus Sonne und leichten Regenschauern. Der Start in den Juni 2024 zeigt sich überwiegend freundlich mit einigen wenigen Wolken am Himmel. Hier ist der detaillierte Wetterbericht für Binissalem.

Wetter in Binissalem: Heute und die nächsten Tage

Am 30. Mai 2024 begrüßt Binissalem seine Einwohner und Besucher mit einer Höchsttemperatur von 30°C und einigen wenigen Wolken. Mit einer äußerst niedrigen Windgeschwindigkeit von nur 2 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 26%, lässt sich der Tag besonders im Freien genießen. Der Luftdruck hält sich stabil bei 1012 hPa.

Leichte Regenschauer kündigen sich am 31. Mai 2024 an, allerdings bleibt das Thermometer angenehm bei 21°C. Bewegung in die Szenerie bringt ein leiser Wind mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60% und der Luftdruck ist leicht erhöht auf 1015 hPa.

Der erste Juni bestätigt diesen Trend mit leichtem Regen und Temperaturen um die 23°C. Der Wind lässt nicht nach und weht weiterhin leicht mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit verringert sich auf 45%, während der Luftdruck stabil bei 1016 hPa bleibt.

Die darauffolgenden Tage bieten ein Wechselspiel zarter Wolkenformationen und strahlendem Himmel. Besonders bezaubernd präsentiert sich der 3. Juni 2024 mit einem klaren Himmel und angenehmen 26°C, gefolgt von leichtem Regen am 4. Juni bei gleichen Temperaturen. Der konstante Luftdruck und die niedrige Windgeschwindigkeit deuten auf stabile Wetterverhältnisse hin.

Die Woche schließt ab mit einem perfekten Sommerwetter am 5. und 6. Juni 2024, an denen die Temperaturen auf 30°C und 31°C steigen, begleitet von weitgehend klarem Himmel.

Ausblick auf das Wochenende in Binissalem

Ein traumhaftes Wochenende wartet auf die Bewohner und Gäste von Binissalem. Bei kaum einer Wolke am Firmament und Temperaturen, die sich um die 30°C Marke einpendeln, lädt das Wetter zu allerlei Aktivitäten im Freien ein. Sowohl der Sonnenaufgang um 04:21 Uhr als auch der Sonnenuntergang um 19:13 Uhr versprechen lange und genussvolle Sommertage.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:26:10. +++