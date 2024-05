Aktuelle Wetterprognose von Deià: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen vom 30. Mai bis 6. Juni 2024 (30.5.2024)

Wetterübersicht für Deià: 30. Mai bis 6. Juni 2024

Das malerische Dorf Deià auf Mallorca steht vor einer angenehmen Wetterperiode. In den nächsten sieben Tagen dürfen sich Einwohner und Besucher auf eine Mischung aus sonnigem Himmel, wenigen Wolken und gelegentlichen Regenschauern einrichten.

Wetterentwicklung im Detail: Sonne, Wolken und leichter Niederschlag

Am Donnerstag, den 30. Mai, wird Deià mit einem überwiegend klaren Himmel und angenehmen 26°C verwöhnt. Es weht ein sanfter Wind von 4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei gemäßigten 48%.

Der Freitag bringt leichteren Regen mit sich, was der Natur zu Gute kommt. Die Temperaturen sinken etwas auf 22°C, allerdings bleibt der Wind weiterhin sanft. Eine ideale Gelegenheit, die vielen Innenräume der charmanten Cafés und Galerien von Deià zu erkunden.

Start in den Juni: Mit Beginn des Monats Juni halten die leicht regnerischen Bedingungen mit Tagestemperaturen von 21°C an. Dies bietet willkommene Erfrischung nach den schöneren Tagen und sorgt für ein üppiges Grün in der malerischen Landschaft.

Die darauf folgenden Tage - 2. bis 4. Juni - erwarten uns mit einem Mix aus wenigen Wolken und klarem Himmel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 21°C und 24°C, und die Winde wehen weiterhin leicht. Dieses Wetter lädt förmlich zu langen Spaziergängen und Wanderungen ein, um die atemberaubende Natur rund um Deià zu genießen.

Am 5. und 6. Juni kehrt der Sommer zurück nach Deià mit strahlend blauem Himmel, lediglich unterbrochen von einigen Wolken. Temperaturen von bis zu 27°C machen die Tage am Strand oder in den umliegenden Bergen zu einem puren Vergnügen.

Wochenendausblick: Perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten

Das Wochenende in Deià präsentiert sich von seiner besten Seite: Mit einer angenehmen Brise und einer weiterhin niedrigen Luftfeuchtigkeit ist es die ideale Zeit, um die vielfältigen Aktivitäten, die Mallorcas Westküste zu bieten hat, voll auszuschöpfen. Ob Wandern, Schwimmen oder einfach nur das Dorfleben genießen - das Wetter scheint mitzuspielen.

Bleiben Sie mit der Mallorca Zeitung immer top informiert über das aktuelle Wetter und die besten Tipps, was Sie bei diesem Wetter in Deià und Umgebung unternehmen können!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:32:04. +++