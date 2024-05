Aussichten für Santa Maria del Camí: Sonnig mit leichtem Regen und das Wetter für die nächste Woche (30.5.2024)

Wetterprognose für Santa Maria del Camí vom 30. Mai bis 6. Juni 2024

Vorfreude auf sonnige Tage in Santa Maria del Camí: Die Wetteraussichten für die Gemeinde Santa Maria del Camí versprechen überwiegend angenehme Bedingungen, mit gelegentlichen Regenschauern - perfekt, um die vielfältigen Freiluftaktivitäten auf der wunderschönen Insel Mallorca zu genießen.

Wetterüberblick für das Ende Mai

Zum 30. Mai erwartet uns ein weitgehend klarer Himmel mit vereinzelten Wolken. Die Temperaturen liegen bei gemütlichen 28°C, begleitet von einer sanften Brise mit 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 33% und der Luftdruck auf soliden 1013 hPa macht den Tag zu einem perfekten Start in die letzte Wochenhälfte.

Der folgende Tag, 31. Mai, bringt eine Abkühlung mit leichtem Regen und Temperaturen um die 22°C. Die Windstärke bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58%, was für Frische und Lebendigkeit in der Luft sorgt.

Start in den Juni

Mit einem sanften Übergang rutscht Santa Maria del Camí in den Juni hinein. Der 1. Juni präsentiert sich mit leichten Regenschauern bei Temperaturen von 23°C, einer weiterhin moderaten Windgeschwindigkeit und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von 47%. Der Luftdruck zeigt eine stabile Tendenz.

Der 2. Juni zeigt sich mit aufgelockerten Wolkenfeldern und hält die Temperaturen stabil bei 22°C. Ein idealer Tag, um die kulturellen Angebote und die pittoresken Straßen von Santa Maria del Camí zu entdecken, ohne von zu großer Hitze erschöpft zu werden.

Sonnige Tage voraus

Die erste Juniwoche endet und beginnt gleichermaßen erfreulich: Vom 3. bis zum 6. Juni spannt sich ein überwiegend klarer Himmel über Santa Maria del Camí. Die Temperaturen steigen wieder an und erreichen am 6. Juni ihren Höhepunkt mit warmen 29°C. Eine sanfte Brise begleitet die sonnigen Tage, die ideale Voraussetzungen bieten, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Das frühe Erwachen der Sonne um 4:21 Uhr und der später Sonnenuntergang um 19:13 Uhr an den sonnigsten Tagen versprechen lange und erlebnisreiche Tage auf der Insel der Ruhe.

Ob Sie auf der Suche nach Entspannung sind oder die Insel aktiv erkunden möchten - das Wetter in Santa Maria del Camí unterstützt eine Vielzahl von Unternehmungen und garantiert, dass Ihre Zeit auf der Insel unvergesslich bleibt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:49:22. +++