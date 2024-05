Das 7-Tage-Wetter in Sencelles, Mallorca: Sonnige Aussichten mit leichten Regenschauern (30.5.2024)

Wetteraussichten für Sencelles: Sonne, Wolken und vereinzelt Regen

Die Wettervorhersage für die malerische Gemeinde Sencelles auf Mallorca verspricht eine Woche voller Sonnenschein mit vereinzelten Regenschauern. Erfahren Sie in unserem detaillierten Bericht, was das Wetter in den kommenden Tagen für Sie bereithält.

Start in die Woche mit milden Temperaturen

Am Donnerstag, dem 30. Mai 2024, begrüßt Sencelles seine Besucher und Einwohner mit einer angenehmen Höchsttemperatur von 30°C unter leicht bewölktem Himmel. Der Wind bleibt mit 3 km/h schwach, während die Luftfeuchtigkeit bei 24% liegt. Ein idealer Tag, um die Insel zu erkunden oder im Freien zu entspannen.

Der darauffolgende Freitag zeigt sich etwas launischer mit leichtem Regen bei 21°C. Der Regenschauer wird von 5 km/h Wind begleitet und einer höheren Luftfeuchtigkeit von 57%, was die Landschaft von Mallorca erfrischend duften lässt.

Wochenendwetter in Sencelles - Perfekt für Outdoor-Aktivitäten

Das Wochenende startet mit leichten Regentropfen am Samstag, 1. Juni, bei einer milden Temperatur von 24°C. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 41% sinkt.

Sonntag, 2. Juni, kündigt sich mit zeitweise verstreuten Wolken bei einer Temperatur von 23°C an – eine angenehme Abkühlung. Mit einer Windstärke von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 44% bietet dieser Tag ideale Bedingungen für einen Ausflug in die Natur.

Sonnenschein und klare Himmel in der neuen Woche

Mit Beginn der neuen Woche präsentiert sich das Wetter in Sencelles von seiner besten Seite. Der Montag, 3. Juni, heißt Sie mit klarem Himmel und sommerlichen 27°C willkommen, gefolgt von einem ähnlich schönen Dienstag mit 26°C und gelegentlichen Wolken. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit angenehm.

Mittwoch, der 5. Juni, und Donnerstag, der 6. Juni, krönen die Woche mit hochsommerlichen Temperaturen von 30°C bzw. 32°C und überwiegend klarem Himmel. Die Wetterbedingungen sind optimal für jegliche Aktivitäten im Freien - eine gute Gelegenheit, um die Wärme zu genießen.

Das Wetter zum Ausklang der Woche

Die lange Woche in Sencelles endet mit sonnigem Wetter und maximalen Temperaturen von 30 bis 32 Grad. Genießen Sie die milden Morgen und die warmen Nachmittage auf Mallorca, während die Sonne täglich bereits um kurz nach 4 Uhr aufgeht und gegen 19 Uhr untergeht – perfekt, um die langen Tage voll auszukosten.

