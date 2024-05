Mallorca Wettertrend: Sonnige Aussichten für Manacor vom 30. Mai bis 06. Juni 2024 (30.5.2024)

Wetteraussichten für Manacor: Sonne und milde Brisen

Das Wetter in ManacorManacor präsentiert sich in den ersten Sommertagen des Jahres von seiner angenehmen Seite. Mit einer sanften Mischung aus Sonnenschein und minimalen Regenfällen können Einwohner und Besucher gleichermaßen rechnen. Hier ist Ihre Wettervorhersage für die Woche vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2024.

Ende Mai: Wenige Wolken und leichte Brise

Der 30. Mai begrüßt uns in Manacor mit Temperaturen um die 26°C und hält den Himmel größtenteils klar. Nur vereinzelte Wolken setzen bildschöne Akzente am sonst blauen Himmel und eine leichte Brise mit 5 km/h verspricht Frische, ohne zu kühlen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 37%, sodass es sich sehr angenehm anfühlt.

Am darauffolgenden Tag, dem 31. Mai, wird leichter Regen erwartet, der die Temperaturen auf 20°C sinken lässt. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 8 km/h. Doch keine Sorge, diese kurze Duschung weicht bald freundlicherem Wetter, ideal für alle, die das milde Inselleben genießen wollen.

Willkommen Juni: Consistent Sunshine Ahead

Der erste Juni hält die Regenschirme noch etwas beschäftigt, allerdings steigen die Temperaturen wieder leicht auf 21°C. Der Wind hält sich auch an diesem Tag zurück und weht milde mit 6 km/h. Die Nächte werden angenehm sein und perfekte Bedingungen für abendliche Aktivitäten unter freiem Himmel bieten.

Vom 2. Juni bis zum 6. Juni erwarten uns dann herrliche klare Himmel und Temperaturen, die angenehme 22 bis 26°C erreichen. Insbesondere das Wochenendwetter in Manacor zeigt sich von seiner besten Seite: Sonnenschein, milde Winde und geringe Luftfeuchtigkeit garantieren wunderbare Tage, sei es am Strand oder beim Erkunden der lokalen Sehenswürdigkeiten.

Sonnige Aussichten für ein strahlendes Wochenende

Zu Beginn des Wochenendes, am 5. Juni, erhöht sich die Temperatur, ein klares Zeichen für den bevorstehenden Hochsommer. Mit 26°C am Tag und einer beständigen Windgeschwindigkeit von 5 km/h können Sie Ihre Freizeitaktivitäten vollends auskosten. Am 6. Juni bleibt das Wetter stabil, und der Tag klingt bei einer ähnlichen Temperatur wie am Vortag aus.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:39:04. +++