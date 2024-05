Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen: Das Wetter in Petra auf Mallorca (30.05.24 bis 06.06.24)

Das Wetter in Petra: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommenden Tage versprechen in Petra auf Mallorca ein wahres Sonnen-Fest: Klare Himmel und Temperaturen am Tag, die bis an die 30-Grad-Marke klettern, werden Einheimische und Urlauber gleichermaßen erfreuen. Die ideale Gelegenheit, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben und dabei die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten auszukosten.

Detaillierte Tagesvorhersagen für die Woche

Am Donnerstag, dem 30.05.2024, erwartet die Besucher und Residenten von Petra ein himmlischer Start in die Woche mit einem klaren Himmel und angenehmen 21°C. Ein sanfter Wind weht mit 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 33%. Sonnenaufgang und -untergang künden einen langen Tag an, von 02:37 Uhr morgens bis 16:34 Uhr nachmittags.

Der darauffolgende Freitag, den 31.05.2024, setzt den sonnigen Trend fort. 22°C und ein leichter Wind von nur 6 km/h sorgen für perfekte Bedingungen, um die Schönheit Petras zu erkunden. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von gerade mal 20% wird es sicherlich ein angenehmer Tag.

Am Samstag, den 01.06.2024, zeigt das Thermometer 26°C an. Der Wind legt eine kleine Verschnaufpause ein und lässt die Blätter am Baum mit nur 5 km/h rauschen. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 14%, während der Himmel weiterhin klar bleibt.

Der Sonntag, den 02.06.2024, verwöhnt uns mit 30°C Hitze, und der Wind bleibt schwach. Es ist definitiv Zeit für Strandbesuche, Wassersport oder einfach ein entspanntes Sonnenbad im Freien. Die Luftfeuchtigkeit erreicht ein Minimum von 12%.

Zum Start in die neue Woche, am Montag, den 03.06.2024, erreicht das Wetter seinen Höhepunkt mit heißen 32°C. Der Wind bleibt mit 5 km/h sanft, und die Luftfeuchtigkeit ist mit 13% kaum zu spüren.

Der Dienstag, den 04.06.2024, und der Mittwoch, den 05.06.2024, bieten ähnlich attraktives Wetter, wobei die Temperaturen sich um die 30°C einpendeln und der Himmel unverändert klar bleibt.

Die Wetterprognose schließt die Woche ab Donnerstag, den 06.06.2024, rundet das Bild mit herrlichen 30°C, einem leichten Lüftchen von 5 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit. Ein perfekter Tag, um die Woche auf Mallorca gebührend abzuschließen.

Schlussfolgerung und Wetteraussichten

Mit einem Wetter wie prognostiziert, stehen die Zeichen auf der Balearen-Insel für Sonnenanbeter und Unternehmungslustige auf optimal. Die klaren Himmel und warmen Temperaturen machen die erste Juniwoche in Petra zum Inbegriff spanischer Sommerfreuden. Vergessen Sie nicht, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und einen Sonnenschutz zu verwenden, um einen unbeschwerten Aufenthalt zu gewährleisten. Genießen Sie die mallorquinische Sonne!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:43:53. +++