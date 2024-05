Wetter Fornalutx (30.05.24 bis 06.06.24): Sonnenschein und vereinzelte Regentage in der Idylle von Mallorca

Wettervorhersage Fornalutx: Ein Mix aus Sonne und leichten Regenschauern

Das malerische Dorf Fornalutx auf Mallorca präsentiert sich in den kommenden Tagen mit einem abwechslungsreichen Wetterbild. Vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2024 erwartet die Besucher und Einwohner von Fornalutx eine Woche, die von sonnigen Abschnitten bis hin zu milden Regentagen alles bereithält.

Leicht bewölkt und trocken startet der Wettertrend in Fornalutx

Am Donnerstag, den 30. Mai, begrüßt Sie Fornalutx mit einer maximalen Temperatur von 26°C und nur wenigen Wolken am Himmel. Eine leichte Brise weht mit 3 km/h, dabei liegt die Luftfeuchtigkeit bei 39%. Genießen Sie die early summer's beauty with a sunrise at 4:23 Uhr and a sunset at 19:09 Uhr.

Regnerische Aussichten Ende Mai

Der 31. Mai bringt einen kleinen Dämpfer mit sich – erwarten Sie leicht regnerisches Wetter bei einer angenehmen Temperatur von 21°C. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h. Die Sonne wird Sie an diesem Tag jeweils um 4:23 Uhr begrüßen und um 19:10 Uhr verabschieden.

Start in den Juni mit sanften Regentropfen

Zum Beginn des Monats Juni, genau am 1. und 2. Juni, bleibt es bei milden 21°C bzw. 20°C und leicht wechselhaftem Wetter, teilweise mit leichten Niederschlägen und verstreuten Wolken. Die Windgeschwindigkeiten sind ruhig mit 3-4 km/h, und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die 57%. Perfekte Bedingungen für gemütliche Spaziergänge und die Erkundung der natürlichen Schönheit Fornalutxs.

Sonne kehrt zurück nach Fornalutx: Klare Himmel und milde Wärme

Zwischen dem 3. und 5. Juni kehrt die Sonne zurück und verspricht klare, blauen Himmel mit Temperaturen, die schrittweise von 23°C auf bis zu 27°C ansteigen. Die perfekte Gelegenheit, um das herausragende Freizeitangebot von Fornalutx im Freien zu genießen.

Blick zum Ende der Woche: Mildes Wetter mit einigen Wolken

Den Abschluss der Wetterprognose bildet der 6. Juni, der mit 28°C und nur wenigen Wolken den Höhepunkt der Woche darstellt. Eine leichte Brise von 2 km/h wird für angenehme Abkühlung sorgen bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 40%. Das längste Tageslicht erwartet Sie mit einem Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Auf eine Woche voller abwechslungsreicher Wettermomente freut sich Fornalutx und lädt dazu ein, die malerischen Gassen und die faszinierende Berglandschaft in voller Pracht zu erleben, sei es unter Sonnenstrahlen oder bei leichtem Sommerregen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:35:07. +++