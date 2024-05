Wetter in Banyalbufar: Sonnige Tage und milde Nächte vorausgesagt (30.5.2024)

Wetteraussichten für Banyalbufar (30.05.24 - 06.06.24)

In Banyalbufar zeigt sich das Wetter von seiner angenehmen Seite. Die kommende Woche verspricht überwiegend klare Himmel und milde Temperaturen, ideal für alle Aktivitäten unter freiem Himmel. Mit einer sanften Brise und einer geringen Niederschlagswahrscheinlichkeit können Einwohner und Besucher die malerische Umgebung in vollen Zügen genießen.

Mildes Wetter mit gelegentlichen Regentropfen

Der 30. Mai 2024 begrüßt uns mit leichten Wolken aber angenehmen 23°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h wird für eine frische Brise sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt. Der Sonnenaufgang wird um 4:25 Uhr sein, gefolgt von einem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr.

Am 31. Mai 2024 kündigt sich leichter Regen an, der jedoch die Temperaturen auf angemessene 20°C herunterkühlt. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 68% ist ein gemütlicher Spaziergang im Regen durchaus denkbar. Druckverhältnisse bleiben stabil bei 1015 hPa.

Beginn des Junis mit freundlichem Wetter

Der 1. Juni 2024 führt den leichten Regen fort, jedoch bleibt es mit 20°C und einer sanften Brise von 5 km/h weiterhin angenehm. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 66% und der Luftdruck erhöht sich auf 1017 hPa.

Ab dem 2. Juni 2024 dürfen wir uns über einen klaren Himmel freuen. Die Temperaturen liegen bei 21°C, begleitet von einer leichten Brise und annehmbaren 62% Luftfeuchtigkeit. Der Himmel bleibt klar auch in den folgenden Tagen, die Temperaturen bewegen sich zwischen 22°C und 24°C.

Fazit: Eine Woche voller Sonnenschein in Banyalbufar

Zusammenfassend erwartet uns in Banyalbufar eine Woche, in der man das schönes Wetter und die idyllische Natur in Ruhe genießen kann. Mit überwiegend klarem Himmel und milden Temperaturen ist dies die perfekte Zeit, um die vielen Sehenswürdigkeiten der Region zu erkunden oder einfach nur die Sonne und das Meer zu genießen.

Freuen Sie sich auf einen traumhaften Juni mit viel Sonne in Banyalbufar!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:25:29. +++