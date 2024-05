Wetter in Felanitx: Sonnige Aussichten und milde Regengüsse vom 30.05.2024 bis 06.06.2024

Wetterprognose für Felanitx Mallorca im Frühsommer

Die malerische Stadt Felanitx auf Mallorca erfreut sich in der ersten Juniwochen des Jahres 2024 wundervollen Wetterbedingungen. Lesen Sie weiter, um sich über die genauen wettertechnischen Details und die zu erwartenden Bedingungen im Zeitraum vom 30. Mai bis zum 6. Juni zu informieren.

Angenehme Temperaturen und leichter Regen zum Monatsende

Am Donnerstag, dem 30. Mai, zeigt sich das Wetter in Felanitx von seiner angenehmen Seite mit ein paar Wolken am Himmel und einer maximalen Tagestemperatur von 27 Grad Celsius. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat bei leichten 6 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 34%. Der barometrische Druck von 1012 hPa unterstützt ein angenehmes Wettergefühl.

Weiter geht es am Freitag, dem 31. Mai, mit etwas leichtem Regen, der für eine Abkühlung mit einer Höchsttemperatur von 21 Grad Celsius sorgt. Mit einem leicht auffrischenden Wind von 8 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 55%, bietet dieser Tag eine erfrischende Pause von der Sommersonne.

Einstieg in den Juni mit mildem Wetter und sanften Brisen

Der erste Tag des Monats Juni begrüßt die Einwohner und Besucher von Felanitx weiterhin mit leichtem Regen. Die Thermometer skalen klettern auf 22 Grad Celsius bei einer entspannten Windgeschwindigkeit von 7 km/h. Mäßige Luftfeuchtigkeitswerte von 50% und einem stabilen Druck von 1017 hPa versprechen einen angenehmen Tagesverlauf.

Im weiteren Verlauf der Woche, am 2. Juni, genießen Sie die klare Aussicht unter einem klarblauen Himmel. Sanfte Brisen wehen bei angenehmen 23 Grad Celsius.

Sommerliche Atmosphäre mit angenehmen Abenden

Die Tage vom 3. bis 5. Juni bringen leicht bewölkte bis heitere Himmel, mit Tageshöchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad Celsius und schwachen, kaum spürbaren Winden.

Zum Abschluss, am 6. Juni, hält das klare Himmelspanorama an, wobei das Thermometer eine komfortable Höchsttemperatur von 26 Grad Celsius anzeigt.

Die langen Tage genießen - Sonnenauf- und -untergangszeiten

Die Tageslichtstunden in Felanitx sind lang und laden zu ausgiebigen Aktivitäten ein. Mit Sonnenaufgangszeiten, die durchgängig vor vier Uhr morgens beginnen und Sonnenuntergängen, die sich erst nach sieben Uhr abends zutragen, können Besucher und Einheimische das sommerliche Inselklima vollends auskosten.

Fazit: Ideales Wetter in Felanitx für Anfang Juni

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Felanitx, Mallorca, im angegebenen Zeitraum ideale Bedingungen für alle möglichen Freizeitaktivitäten bietet. Von einigen Regenschauern abgesehen, welche die Natur willkommen heißt, dominieren meist sonnige Tage das Wetterbild. Ein perfekter Start in den Sommer!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:34:30. +++