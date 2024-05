Wetter in Pollença, Mallorca: Vorausblick auf die kommende Woche (30.05.2024 bis 06.06.2024)

Wettervorhersage für Pollença: Sonnige Aussichten und milde Brisen

Die malerische Gemeinde Pollença auf Mallorca begrüßt ihre Bewohner und Besucher mit einer angenehmen Wetterlage in den kommenden Tagen. Unsere umfassende Wetteranalyse liefert Ihnen alle Informationen zu Temperaturen, Niederschlägen und weiteren klimatischen Bedingungen, sodass Sie bestmöglich für alle Aktivitäten im Freien vorbereitet sind.

Wetterübersicht für das Ende Mai und den Anfang Juni

Angenehme Temperaturen und eine leichte Brise: Der 30.05.2024 präsentiert sich mit geringer Bewölkung und einer Höchsttemperatur von 25°C. Das angenehme Klima wird von einer sanften Brise mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h untermalt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 50%, und der Luftdruck wird mit 1013 hPa gemessen. Frühmorgens können Sie den Sonnenaufgang bereits um 4:22 Uhr genießen, während der Sonnenuntergang um 19:08 Uhr den Tag beschließt.

Etwas Regen kündigt sich an: Der 31.05.2024 bringt leichten Regen mit sich und führt zu kühleren Temperaturen von etwa 18°C. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich auf 9 km/h und die Luftfeuchtigkeit auf 70%. Auch der Luftdruck steigt leicht auf 1016 hPa an. Sonnenhungrige sollten den Tag nutzen, um zwischen den Regenschauern das erholsame Klima der Baleareninsel zu genießen.

Wechselhafte Bedingungen für den Wochenstart: Die ersten Tage des Juni, der 01.06. und 02.06.2024, erwarten Sie mit milderen 21°C, dabei bleibt es weitestgehend klar. Gelegentliche Regenschauer am 1. Juni lockern das sonst klare Wetterbild etwas auf, während der folgende Tag wieder komplett klaren Himmel verspricht. Der Wind bleibt gelassen mit 5-6 km/h.

Stabile Wetterlage setzt sich fort: Die folgenden Tage bis zum 06.06.2024 zeichnen sich durch eine stabile Wetterlage aus. Am 3. und 4. Juni liegen die Temperaturen bei angenehmen 23°C. Der Himmel zeigt sich überwiegend klar oder mit vereinzelten Wolken bedeckt. Die Winde bleiben mäßig, und die Luftfeuchtigkeit hält sich auf einem relativ niedrigen Niveau. Mit einem Höchstwert von 27°C erreicht das Thermometer am 6. Juni den Spitzenwert der Woche. Der Tag wird zusätzlich von leichtem Wolkenflug begleitet, was für eine angenehme Abwechslung sorgt.

Die Sonne geht in diesen Tagen konstant zwischen 4:20 und 4:19 Uhr auf und zwischen 19:11 und 19:13 Uhr unter, sodass lange und erlebnisreiche Tage auf der Insel garantiert sind.

Langfristige Wetterprognose in Pollença

Obwohl lokale Wetterbedingungen kurzfristigen Änderungen unterliegen können, sieht es so aus, als ob Pollença in den nächsten Tagen mit überwiegend gutem Wetter gesegnet sein wird. Nutzen Sie die Gelegenheit für ausgedehnte Wanderungen, Besuche der malerischen Orte oder einfach zum Entspannen am Strand. Das milde Klima und die warmen Temperaturen machen Pollença zu einem idealen Urlaubsort im Herzen von Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:44:42. +++