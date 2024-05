Wetter in Sant Joan, Mallorca: Temperaturentwicklung und Regentendenzen für die kommenden Tage (30.5.2024)

Wettervorhersage für Sant Joan (30.05.24 - 06.06.24)

Leichte Regenschauer und steigende Temperaturen - so präsentiert sich das kommende Wetter in Sant Joan auf Mallorca. Mit einem Blick auf die detaillierten Tagesprognosen und Trends, können Sie Ihre Pläne für die kommende Woche dem Wetter entsprechend anpassen.Sant Joan

Wettertrend für das Ende Mai und den Start in den Juni

Das Wetter in Sant Joan zeigt zum Monatswechsel ein gemischtes Bild. Während die Temperaturen langsam in sommerliche Höhen klettern, begleiten uns zunächst noch vereinzelte Regenschauer. Hier finden Sie alles, was Sie über das Wetter in den nächsten Tagen wissen müssen.

30. Mai 2024: Leichter Regen, aber warm

Die Woche beginnt in Sant Joan mit leichtem Regen bei einer Höchsttemperatur von 26°C. Die Windgeschwindigkeit liegt bei 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 41% bei einem Luftdruck von 1011 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang finden um 4:21 Uhr bzw. 19:19 Uhr statt.

31. Mai 2024: Weiterhin Regen bei kühleren Verhältnissen

Auch am letzten Tag des Monats müssen Sie mit leichtem Regen rechnen, jedoch bei kühleren 16°C. Der Wind bleibt stabil bei 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit steigt allerdings auf 84%, was ein feuchtes Klima bedeutet. Der Luftdruck liegt bei 1015 hPa.

1. Juni 2024: Mäßiger Regen mit milden Temperaturen

Der Juni startet mit mäßigem Regen bei Temperaturen um 21°C. Eine Windgeschwindigkeit von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 45% kündigen einen angenehmen Tag an, trotz der Regenwahrscheinlichkeit. Der Luftdruck ist unverändert bei 1015 hPa.

2. Juni bis 4. Juni: Regenschauer weichen auf

In den darauffolgenden Tagen setzt sich die leichte Regentendenz fort, doch die Temperaturen klettern weiter nach oben. Erwarten Sie am 2. und 3. Juni Werte von 23°C und 25°C. Am 4. Juni wird es noch wärmer und zugleich bleibt der Himmel klar.

Ausblick: Sonnige und warme Tage voraus

Zum Ende der Woche hin stellen sich endlich sonnigere Tage ein. Der 5. und 6. Juni versprechen mit wenigen Wolken und Temperaturen von 28°C und 29°C ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien. Genießen Sie das sonnige Wetter, bevor die große Hitze einsetzt.

Fazit: Sant Joan bietet in der ersten Juniwoche eine abwechslungsreiche Wetterpalette mit Übergang zu wärmeren und sonnigeren Tagen. Planen Sie Ihre Aktivitäten flexibel und halten Sie für die Regentage eine wasserdichte Jacke bereit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:46:26. +++