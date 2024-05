Wetterausblick für Valldemossa: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer vom 30.5. bis 6.6.2024 (30.5.2024)

Angenehme Frühlingstage und vereinzelte Niederschläge in Valldemossa

Valldemossa, 30. Mai 2024: In der zauberhaften Gemeinde Valldemossa auf Mallorca dürfen sich Einheimische und Urlauber auf überwiegend sonnige Tage mit angenehmen Temperaturen im Frühling freuen. Die Wetterlage wird von ein paar wenigen Wolken durchsetzt sein, was für Traumfotos der pittoresken Landschaften Mallorcas geradezu ideal ist.

Leichter Regen kündigt Frische an

Am 31. Mai und 1. Juni werden die Sonnenbrillen kurzfristig durch Regenschirme ersetzt, da leichter Regen erwartet wird, der jedoch die Möglichkeit zur Abkühlung und zur Freude der Natur bietet. Mit Höchsttemperaturen, die am 31. Mai auf 22°C und am 1. Juni auf 21°C sinken, sind diese Tage perfekt geeignet für gemütliche Café-Besuche und Entdeckungstouren durch Valldemossas verwinkelte Gassen.

Die Sonne kehrt zurück

Vom 2. Juni bis zum 6. Juni zeigen sich kaum noch Wolken am Himmel über Valldemossa und die Sonne wird mit Höchstwerten zwischen 21°C und 26°C das Wettergeschehen dominieren. Besonders der 5. und 6. Juni versprechen mit 26°C und einem strahlend klaren Himmel ideale Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten.

Wind, Feuchtigkeit und Atmosphärendruck

Ein leichter Wind, der im Verlauf der prognostizierten Tage für sanfte Brisen sorgt, wird Begleiter des entspannten mallorquinischen Lebensgefühls sein. Mit einer Luftfeuchtigkeit, die im Bereich von 50% bis 64% liegt, und einem durchgehend stabilen Atmosphärendruck um die 1017 hPa bleibt das Klima in Valldemossa sehr angenehm.

Die malerischen Sonnenauf- und Untergänge von Valldemossa

Frühes Zwitschern und sanfte Morgendämmerung begrüßen Sie schon ab 4:22 Uhr, und erst gegen 19:14 Uhr sinkt die Abendsonne hinter den malerischen Tramuntana-Bergen. Die ausgedehnten Tage des mallorquinischen Frühlings sind wahrlich ein Geschenk für alle Sinne und laden zu langen Tagesausflügen und romantischen Abendspaziergängen ein.

Tägliche Wetterübersicht für Valldemossa

