Wetteraussichten für Llucmajor: Sonnige Tage und leichte Brisen vom 30. Mai bis 6. Juni 2024 (30.5.2024)

Angenehme Frühsommertage in Llucmajor: Die Wetterprognose

Die Temperaturen in Llucmajor auf Mallorca versprechen schöne und angenehme Frühsommertage. Mit der bevorstehenden Woche wartet auf Einwohner und Besucher ein Mix aus Sonnenschein und leichter Bewölkung, lackiert mit gelegentlichem, leichten Niederschlag. Nachstehend finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die erste Juniwoche des Jahres 2024.

Wetterüberblick für die kommende Woche

Das Wetter in Llucmajor zeigt sich von seiner lieblichen Seite und beginnt am 30. Mai 2024 mit einer Hochtemperatur von 25°C und vereinzelten Wolken. Dies verspricht einen perfekten Tag, um die malerische Umgebung zu genießen oder sich in eines der vielen Cafés zu setzen und das quirlige Stadtleben zu beobachten.

Leichter Temperaturrückgang und bedeckter Himmel

Der 31. Mai 2024 hält mit 21°C und überwiegend bedecktem Himmel eine kleine Abkühlung bereit. Der Sommer im Herzen des Mittelmeers zeigt sich hiermit von seiner wechselhaften Seite, wobei die Windgeschwindigkeiten von bis zu 9 km/h immer noch sehr sanft ausfallen.

Leichter Regen und stetige Temperaturen

Mit dem Beginn des Junis stellt sich leichter Regen ein, um die Natur zu erfrischen. Die Temperatur hält sich am 1. Juni 2024 bei angenehmen 23°C, was ideale Bedingungen für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten bereithält, sollte man für den einen oder anderen Schauer gewappnet sein.

Ein Hoch auf die Sonne und klaren Himmel

Die nächsten Tage – 2. und 3. Juni 2024 – begrüßen uns mit einigen wenigen Wolken und klarem Himmel, bei Temperaturen von 22°C beziehungsweise 24°C. Die ideale Gelegenheit, um einen Abstecher zum nahegelegenen Strand zu wagen oder eine der historischen Stätten zu besichtigen.

Die Woche klingt sonnig aus

Gegen Ende der Woche, vom 4. bis 6. Juni 2024, erwarten uns durchgehend angenehme Tage mit mäßiger Bewölkung und Temperaturen um die 23-26°C. Die Windgeschwindigkeiten bleiben sanft und das Wetter erholsam und einladend für alle Freizeitaktivitäten im Freien.

Die Sonnenauf- und -untergänge von Llucmajor sind zu dieser Jahreszeit besonders beeindruckend. Genießen Sie das Farbenspiel, wenn die Sonne jeweils zwischen 4:22 Uhr und 4:24 Uhr auf- und zwischen 19:08 Uhr und 19:13 Uhr untergeht. Ein Naturspektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:38:32. +++