Wetteraussichten für Maria de la Salut: Sonne satt und leichte Regenschauer vom 30.5. bis zum 6.6.2024 (30.5.2024)

Sonnige Tage und milde Abende: Das Wetter in Maria de la Salut

Die malerische Gemeinde Maria de la Salut erwartet eine abwechslungsreiche Woche, die von sonnenreichen Tagen bis hin zu leichten Regenschauern alles bereithält. Hier ist alles, was Sie über die bevorstehenden Tage in Sachen Wetter wissen müssen.

Wetterbericht für Donnerstag, den 30. Mai 2024

Die Woche beginnt vielversprechend mit hohen Temperaturen um 29 Grad Celsius und nur ein paar lockeren Wolken am Himmel. Eine milde Brise mit Geschwindigkeiten um die 3 km/h wird für angenehme Kühle sorgen, perfekt für Spaziergänge oder eine Entdeckungstour durch die Region.

Leichter Regen am Freitag und Samstag

Zum Endspurt der Arbeitswoche am 31. Mai kann der Himmel seine Schleusen ein wenig öffnen. Bei 20 Grad Celsius sind vereinzelte Regentropfen zu erwarten, was die Luftfeuchtigkeit auf angenehme 62 Prozent ansteigen lässt. Auch der Samstag startet mit leichtem Regen, doch die Quecksilber-Säule steigt wieder auf 23 Grad Celsius

Blick auf die neue Woche: Sonnige Aussichten

Der Beginn des neuen Monats am 1. Juni scheint nicht nur meteorologisch eine Neuerung mit sich zu bringen. Mit weiterhin 23 Grad Celsius und vereinzelten Wolken am 2. Juni bleibt das Wetter in einem angenehmen Rahmen. Ab dem 3. Juni wird das Thermometer 25 Grad Celsius anzeigen, und die Sonne setzt sich vermehrt durch.

Höchsttemperaturen und reichlich Sonne gegen Wochenmitte

Die Wochenmitte bringt klaren Himmel und eine Temperatur von 29 Grad Celsius am 5. Juni. Der Trend zu warmem Wetter setzt sich auch am Donnerstag, dem 6. Juni, mit 31 Grad Celsius und nur gelegentlichen Wolken fort.

Ob für Freizeitaktivitäten oder einfach nur zum Genießen der Natur – Maria de la Salut bietet in den nächsten Tagen ideale Bedingungen für nahezu jede Unternehmung. Lassen Sie sich diesen herrlichen Frühsommer nicht entgehen!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:40:42. +++