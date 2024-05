Wetteraussichten für Sóller: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer vom 30. Mai bis 6. Juni 2024 (30.5.2024)

Wettervorhersage für Sóller: Sonnig mit vereinzelt Regen

Ein sonniges Gemüt erwartet Einwohner und Besucher in Sóller auf Mallorca in der letzten Maiwoche und den ersten Junitagen des Jahres 2024.Sóller Wir bringen Ihnen detaillierte Einblicke in das tägliche Wettergeschehen, das mit wenigen Wolken, milden Brisen und leichten Regenschauern durchsetzt sein wird.

Erfrischendes Wetter zum Monatsende in Sóller

Die Wetterprognosen weisen auf einen angenehmen 30. Mai 2024 mit maximalen 27°C hin, begleitet von leichten Wolken und einer schwachen Windgeschwindigkeit von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit von 42% und ein Luftdruck von 1013 hPa umrahmen den Tag.

Niederschlagsrisiko zum Monatswechsel

Am 31. Mai und 1. Juni erleben wir leichten Regen, welcher dennoch die Temperaturen mit 22°C beständig erhält. Eine leicht erhöhte Windgeschwindigkeit von 4 km/h kühlt die Atmosphäre herab, während 64% bzw. 59% Luftfeuchtigkeit für Frische sorgen.

Gemäßigtes Wetter mit sonnigen Aussichten

Ab dem 2. Juni 2024 verbessern sich die Aussichten merklich. Bei scattered clouds und milder Windstärke erwartet die Gäste von Sóller ein aufgehelltes Wetter mit Temperaturen um die 21°C. Einem erholsamen Tag im Freien steht somit nichts im Wege.

Die sonnenreichen Tage von Sóller

Die darauffolgenden Tage, insbesondere der 3. und 5. Juni, versprechen mit klarerem Himmel und einer Maximaltemperatur von bis zu 28°C hervorragendes Urlaubswetter. Ideale Voraussetzungen für alle Aktivitäten unter Mallorcas strahlend blauem Himmel.

Fazit: Wetter für Genießer in Sóller

Das stetig freundliche Klima, die moderaten bis warmen Temperaturen und die seltenen Regengüsse machen Sóller zu einem bevorzugten Ziel für alle, die entspannte Tage auf der Baleareninsel genießen möchten. Besonders hervorzuheben sind die langen Sonnentage, die im besagten Zeitraum aufgrund der frühen Sonnenaufgänge zwischen 4:21 und 4:23 und späten Sonnenuntergänge zwischen 19:09 und 19:14 Uhr erlebt werden können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:53:34. +++