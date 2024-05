Wetteraussichten für Son Servera: Sonne und vereinzelte Regenschauer vom 30. Mai bis 6. Juni 2024 (30.5.2024)

Wetterprognose für Son Servera – eine sonnige Woche mit gelegentlichen Regenschauern

Die kommende Woche bietet den Einwohnern und Besuchern von Son Servera eine angenehme Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern. Hier ist Ihr umfassender Wetterbericht für die Tage vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2024.

Wetterüberblick für die Woche

Wetterüberblick für die WocheDas Wetter in Son Servera beginnt am 30. Mai mit leicht bewölktem Himmel und einer angenehmen Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius – eine ideale Gelegenheit, um die malerische Umgebung zu genießen. Ein sanfter Wind von 5 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 54% sorgen für ein angenehmes Klima. Mit einem Luftdruck von 1013 hPa steht einem entspannten Tag nichts im Wege.

Am 31. Mai erwartet uns leichter Regen und eine Abkühlung auf 19 Grad Celsius. Der Wind verstärkt sich auf 10 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 62% – Vergessen Sie also nicht, einen Schirm mitzunehmen. Der Luftdruck bleibt mit 1016 hPa stabil.

Der Start in den Juni wird von leichtem Regen begleitet, jedoch bleiben die Temperaturen angenehm bei 20 Grad Celsius. Eine sanfte Brise und eine mäßige Luftfeuchtigkeit komplettieren das Bild des ersten Junitages.

Erwartete Entwicklungen in der Wetterlage

Erwartete Entwicklungen in der WetterlageDie Tage vom 2. bis zum 6. Juni dürften größtenteils klar und sonnig sein, mit Temperaturen die sich darauf einpendeln, die 20-Grad-Marke leich zu überschreiten. Besonders erfreulich ist der klare Himmel am 6. Juni, mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius, was den Abschluss einer überwiegend milden Woche markiert.

Sonnenauf- und -untergänge bieten in dieser Woche spektakuläre Szenerien. Bereits ab 4:19 Uhr begrüßt uns die Morgensonne, während die Abende in warmes Licht getaucht werden bis gegen 19:11 Uhr – ideal, um lange Tage an der frischen Luft zu verbringen.

Reise- und Aktivitätenempfehlungen

Reise- und AktivitätenempfehlungenDie gemäßigten Wetterbedingungen sind perfekt für diverse Aktivitäten im Freien, sei es Wandern, Radfahren oder ein gemütlicher Spaziergang an der Küste. Nutzen Sie die klaren Nächte, um den sternenklaren Himmel zu bewundern – die niedrigen Windgeschwindigkeiten tragen zu einer beruhigenden Atmosphäre bei.

Auch wenn vereinzelt mit Regen zu rechnen ist, verdirbt dies nicht das Gesamtbild einer vielversprechenden Woche in Son Servera. Packen Sie leichte Kleidung für die Tage und eine zusätzliche Schicht für die etwas kühleren Abende ein.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:54:07. +++