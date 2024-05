Wettervorhersage Ariany: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 30. Mai bis 6. Juni 2024 (30.5.2024)

Der Wettertrend für Ariany: Sonnenschein und leichte Regenschauer

Die malerische Gemeinde Ariany wird von einem angenehmen Spätfrühlingswetter mit einer Mischung aus Wolken, Sonne und leichtem Regen verwöhnt. Erfahren Sie, was die Bewohner und Besucher Mallorcas in der letzten Maiwoche und am ersten Juniwochenende 2024 hinsichtlich des Wetters erwartet.

Sonniger Einstieg und leichte Abkühlung voraus

Am 30. Mai 2024 können sich Einheimische und Touristen in Ariany auf einen überwiegend sonnigen Himmel mit einigen vereinzelten Wolken freuen. Mit einer Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius bietet sich dieser Tag ideal für Unternehmungen im Freien an. Eine schwache Brise mit 3 km/h und niedrige Luftfeuchtigkeit von 32 Prozent machen das Wetter besonders angenehm.

Leichter Regen kündigt den Juni an

Der Wechsel in den neuen Monat bringt leicht wechselhafteres Wetter mit sich. Der 31. Mai und der 1. Juni 2024 stehen im Zeichen von leichtem Regen, der dank milden Temperaturen dennoch kein Hindernis für Aktivitäten darstellt. Mit Werten von 19 Grad Celsius am 31. Mai steigen die Temperaturen wieder leicht auf 22 Grad am 1. Juni.

Strahlender Sonnenschein und klare Nächte

Ab dem 2. Juni kehrt der strahlende Sonnenschein zurück, und Ariany wird bis zum 6. Juni durchweg klares Himmelsgewölbe genießen können. Die Tage sind mit 23 bis 29 Grad Celsius hochsommerlich warm, während die Winde mit 5 bis 7 km/h für Erfrischung sorgen.

Zum Ende der Woche, genauer am 6. Juni, erwartet die Inselbewohner mit 29 Grad Celsius der bisherige Höhepunkt der Woche, was die Temperaturen angeht, bei gleichzeitig sinkender Luftfeuchtigkeit von nur noch 30 Prozent - perfekte Bedingungen für alle Strandgänger!

