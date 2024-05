Wettervorhersage Campos: Sonne und milde Brisen Ende Mai bis Anfang Juni 2024 (30.5.2024)

Wetterprognose für Campos auf Mallorca: Sonnige Aussichten mit vereinzeltem Niederschlag

Freuen Sie sich auf angenehme Spätfrühlingstage in Campos, Mallorca, denn die Wettervorhersage verspricht ideale Bedingungen für nahezu jede Art von Freiluftaktivität. Lassen Sie sich von unserem ausführlichen Bericht für die Woche vom 29. Mai bis zum 5. Juni 2024 leiten und planen Sie Ihre Aktivitäten dem entsprechend.

Das Wetter zeigt sich abgesehen von einigen leichten Regenschauern von seiner besten Seite. Mit Tagestemperaturen, die stets über 20°C liegen, können Urlauber und Einheimische gleichermaßen die Wärme und Sonne Mallorcas genießen. Doch schauen wir uns die einzelnen Tage genauer an.

Wettersituation Ende Mai 2024

Am Mittwoch, dem 29. Mai, weht ein leichter Wind durch Campos und sorgt bei 24°C für erfrischende Momente. Leichter Regen kündigt sich an, während die Luftfeuchtigkeit bei 73% liegt. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind für den frühen Tagesbeginn um 9:15 Uhr bzw. den späteren Abend um 20:10 Uhr vorhergesagt.

Am folgenden Tag, dem 30. Mai, kühlt es sich etwas auf 21°C ab, der Himmel bleibt aber meist klar. Der Wind flaut weiter auf 5 km/h ab und bringt bei einer Luftfeuchtigkeit von 63% ein angenehmes Klima mit sich. Mit einem Luftdruck von 1022 hPa können wir von einem stabilen Wetter ausgehen.

Blick auf den Juni: Sommerliches Wetter in Campos

Der Start in den Juni wird von klarem Himmel gekrönt: Am 1. und 2. Juni können Sie mit 25°C und 26°C rechnen, wobei die Luft angenehm trocken bei rund 50% Luftfeuchtigkeit sein wird. Am ersten Juniwochenende ziehen zwar überwiegend Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben warm.

Montag, der 3. Juni, hält, ähnlich wie das Wochenende, bei 26°C und überwiegend bewölktem Himmel, angenehme Bedingungen für lange Strandspaziergänge bereit. Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben nahezu unverändert.

Ein Highlight der Woche ist sicherlich der 4. Juni. Mit strahlendem Sonnenschein und 28°C steht einem Tag am Strand oder einem Ausflug ins malerische Hinterland nichts im Weg. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 53%.

Der 5. Juni schließt die Woche mit identischen Temperaturen und leichtem Regen ab, was der Natur zu Gute kommen wird, ohne die Urlaubsstimmung bitte checken zu müssen.

Wetterresümee und Ausblick für Campos

Insgesatz blicken wir auf eine sehr angenehme Woche in Campos. Die Tageszeiten von Sonnenauf- und -untergang variieren minimal und lassen Ihnen viel Raum für Tagesplanungen. Die milden Abendtemperaturen erlauben zudem ausgiebige kulinarische Genüsse unter freiem Himmel. Bereiten Sie sich auf vereinzelte Niederschläge vor, eine gute Gelegenheit, die zahlreichen Indoor-Angebote Mallorcas zu erkunden.

Ausblick auf die kommende Wetterwoche

Wie wird das Wetter nächste Woche in Campos? Unsere Prognosen versprechen auch für die darauf folgende Woche sommerliches Wetter bei leicht steigenden Temperaturen und noch mehr Sonnenstunden. Perfect für alle, die frühzeitig den Sommer auf Mallorca erleben möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:29:35. +++