Wettervorhersage Portocolom: 7-Tage-Trend mit Sonnenschein und leichten Regenschauern (30.5.2024)

Der Frühling zeigt seine Vielfalt in Portocolom

Die kommende Woche in Portocolom auf Mallorca präsentiert sich wettertechnisch von ihrer abwechslungsreichen Seite. Freuen Sie sich auf eine harmonische Mischung aus heiteren Sonnentagen und erfrischenden Regenschauern, die der Natur auf der Insel zu Gute kommen.

Wetteraussicht für das Ende Mai und Anfang Juni

Am Donnerstag, den 30. Mai 2024, erwartet die Besucher und Einwohner von Portocolom ein überwiegend heiterer Tag mit vereinzelten Wolken am Himmel. Es werden angenehme Tageshöchsttemperaturen von etwa 24°C erwartet, begleitet von einer leichten Brise mit Windgeschwindigkeiten um die 6 km/h. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 48% und einem Luftdruck von 1013 hPa wird der Tag nicht zu trocken und verspricht ein angenehmes Klima. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kündigen lange, helle Tage mit einer Morgendämmerung um 4:22 Uhr und einem Sonnenuntergang um 19:06 Uhr an.

Die Prognose für Freitag, den 31. Mai 2024, bringt leichten Regen mit sich, welcher die sommerlich warmen Temperaturen von rund 20°C begleitet. Die Windverhältnisse werden mit etwa 10 km/h etwas lebhafter, und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 59% kann zu einem frischeren Gefühl führen. Ein leichter Druckanstieg auf 1016 hPa zeigt stabile Wetterverhältnisse an, während die Sonne weiterhin von 4:22 Uhr zum 19:07 Uhr am Himmel zu sehen sein wird.

Zum Beginn des Junis setzt sich das leichte Regenwetter zunächst fort. Am Samstag, den 1. Juni 2024, können Sie mit milden 21°C und einer entspannten Windgeschwindigkeit von 7 km/h rechnen. Die Luftfeuchtigkeit pendelt sich um 60% ein, und der Luftdruck bleibt mit 1017 hPa weitgehend konstant. Genießen Sie das natürliche Licht von 4:22 Uhr bis 19:08 Uhr.

Sonnige Aussichten für die neue Woche

Der Trend zeigt ab Sonntag, den 2. Juni 2024, eine klarere Wetterlage. Mit einem wolkenlosen Himmel und Temperaturen um die 22°C können die Einwohner und Gäste von Portocolom einen herrlichen Tag im Freien verbringen. Eine leichte Brise bei 8 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 58% versprechen ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien. Der Sonnenaufgang erfolgt früh um 4:21 Uhr, während der Sonnenuntergang weiter in die Abendstunden rückt und für 19:08 Uhr erwartet wird.

In der darauffolgenden Woche bleibt die Wetterlage in Portocolom günstig. Leichte Bewölkung hier und da stört nicht den Frühsommercharakter, den man am Montag, den 3. Juni, und am Dienstag, den 4. Juni 2024, mit maximal 23°C bzw. 22°C ausgiebig genießen kann. Die Windverhältnisse bleiben mit 5 km/h ruhig und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von rund 60% hält sich wacker. Morgens grüßt die Sonne bereits um 4:20 Uhr und der anhaltend lange Tag geht erst gegen 19:10 Uhr mit einem strahlenden Sonnenuntergang zu Ende.

Die zweite Wochenhälfte setzt auf beständiges, sonnenreiches Wetter: Am Mittwoch, den 5. Juni, und Donnerstag, den 6. Juni 2024, erwarten Sie klare Himmel und Tageshöchsttemperaturen von 24°C bzw. 23°C. Warme Tage und laue Nächte machen Portocolom zu einem idealen Ziel für Erholungssuchende und Naturfreunde gleichermaßen. Das milde Klima, kaum Wind und eine angenehme Luftfeuchtigkeit runden das angenehme Wetterprofil dieser spanischen Mittelmeer-Perle ab.

Das beschriebene Wetter bietet hervorragende Bedingungen für lange Spaziergänge entlang der malerischen Küste, gemütliche Cafésitzungen mit Blick auf das weite Meer oder kulturelle Ausflüge in das reiche historische Erbe der Region. Portocolom ist im aufkeimenden Frühsommer definitiv eine Reise wert – lassen Sie sich dieses Farbenspiel aus Sonne und sanften Regentropfen nicht entgehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:56:35. +++