Wettervorhersage Santanyí, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 30. Mai bis 6. Juni 2024 (30.5.2024)

Die Wetteraussichten für Santanyí auf Mallorca

Die letzten Maitage und der Start in den Juni versprechen in SantanyíSantanyí auf Mallorca angenehme Temperaturen, gemäßigte Winde und überwiegend heiteren Himmel. Unten finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die kommenden Tage, die Ihnen bei der Planung Ihrer Aktivitäten behilflich sein wird.

Das Wetter in Santanyí: 30. Mai bis 6. Juni 2024

Am 30. Mai erwartet uns ein leicht bewölkter Himmel mit Höchsttemperaturen von angenehmen 24°C. Eine leichte Brise weht mit 5 km/h, was für erfrischende Momente an den Küsten und Straßen von Santanyí sorgt. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47%, unter einem Luftdruck von 1013 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang bereits um 04:23 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:06 Uhr.

Am 31. Mai hält das Wetter eine kleine Überraschung bereit: Leichter Regen erfrischt die Region, während die Temperaturen auf 20°C fallen. Der Wind nimmt etwas zu mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h, die Luftfeuchtigkeit steigt auf 59% bei einem Luftdruck von 1015 hPa. Sonnenauf- und -untergang finden jeweils um 04:23 Uhr und 19:07 Uhr statt.

Mit Beginn des Juni hält der leichte Regen an, doch die Temperaturen klettern wieder auf behagliche 21°C am 1. Juni. Der Wind weht leicht mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit stabil bei 58% liegt.

Am 2. Juni kehrt der klare Himmel zurück und beschert uns einen Volltreffer mit strahlendem Sonnenschein und 22°C. Der Wind hält sich mit 9 km/h weiter in angenehmen Regionen auf.

Die darauffolgenden Tage, 3. und 4. Juni, zeichnen sich durch vereinzelte Wolken am Himmel aus, jedoch bleibt es weitestgehend heiter bei Temperaturen von 23°C. Die milden Winde lassen das Wetter in Santanyí in einer angenehmen Leichtigkeit erscheinen.

Zum Ende unserer 7-tägigen Wetterprognose, am 5. und 6. Juni, erfreuen wir uns an klarem Himmel und Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 24°C. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Freie oder an die malerischen Strände Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:50:19. +++