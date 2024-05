Wettervorhersage Ses Salines | Sonnige Aussichten und milde Temperaturen auf Mallorca (30.5.2024)

Sanftes Frühlingswetter in Ses Salines: Die Prognose für Ende Mai und Anfang Juni 2024

Freuen Sie sich auf angenehme Tage in Ses SalinesSes Salines, einer malerischen Ecke Mallorcas, die perfekt ist für alle, die mildes Klima und entspannte Atmosphäre suchen. In der letzten Maiwoche und zu Beginn des Junis dürfen Besucher der Region eine abwechslungsreiche Wetterlage mit Sonne und geringen Niederschlagsmengen erwarten. Hier ist ein genauer Blick auf die täglichen Bedingungen.

Leichte Wolken und milde Brisen zum Wochenstart (30.5.2024)

Am 30.05.2024 beginnt die Woche mit einigen Wolken am Himmel, die jedoch die Sonne nicht wesentlich verdecken werden. Mit Höchsttemperaturen von 24 Grad Celsius, einer sanften Brise von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 49%, verspricht der Tag ein angenehmes Outdoor-Erlebnis zu werden. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag zwischen 04:23 Uhr und 19:07 Uhr.

Leichter Regen kühlt die warme Frühlingsluft (31.5.2024)

Der 31. Mai zeigt sich mit leichtem Regen, was die Inselbewohner und Besucher erfrischt. Temperaturen um die 21 Grad sind ideal, um die Insellandschaft zu erkunden, während der Wind mit 10 km/h etwas auffrischt. Bleiben Sie jedoch gewappnet für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 59% und einen leichten Druckanstieg auf 1015 hPa.

Konstantes Wetter sorgt für Planungssicherheit in Ihren Aktivitäten (1.-6.6.2024)

Vom 1. Juni an regiert eine Serie von Tagen mit stabilen Wetterbedingungen. Erwarten Sie leichten Regen am 1. Juni mit einer Tendenz zu aufklarendem Himmel in den darauffolgenden Tagen. Temperaturen zeigen sich konstant um die 22-23 Grad Celsius und laden zu ausgedehnten Spaziergängen oder gemütlichen Stunden an den charakteristischen Salinen ein. Der Wind bleibt mit 3 bis 8 km/h leicht, die Luftfeuchtigkeit pendelt sich ein auf angenehme 54% bis 59%, während der Luftdruck mit etwa 1019 hPa für ruhiges Wetter sorgt.

Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten (5.-6.6.2024)

Den krönenden Abschluss der 7-Tage-Wetterprognose in Ses Salines bilden zwei Tage mit ungetrübtem Himmel am 5. und 6. Juni. Mit Temperaturen von jeweils 24 Grad, einer leichten Brise und der trockenen Luft lässt es sich wunderbar durch die charmanten Gassen schlendern oder eine Pause in den heimischen Cafés genießen. Genießen Sie das früheste Erwachen des Tages um 04:21 Uhr und den spätesten Sonnenuntergang um 19:11 Uhr. Ein perfekter Zeitraum, um die vielfältige Insel zu erleben!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 30.5.2024, 01:52:16. +++