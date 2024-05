7-Tage-Wetterbericht für Montuïri: Sonnige Aussichten mit gelegentlichen Regenschauern (31.5.2024)

Wetteraussichten für Montuïri vom 31. Mai bis 7. Juni 2024

Die malerische Gemeinde Montuïri auf Mallorca kann sich auf gemischte, aber überwiegend sonnige Wetteraussichten freuen. Mit Temperaturen, die angenehm in den oberen zwanzig Grad Celsius verweilen, stehen uns wärmere Tage bevor. Unser detaillierter 7-Tage-Wetterbericht hält Sie über alle Veränderungen des Wetters auf dem Laufenden, sodass Sie Ihre Aktivitäten im Freien auf Mallorca perfekt planen können.

Start in die Woche mit leichtem Regen

Am Donnerstag, dem 31. Mai, erwartet Montuïri leichter Regen, mit Höchsttemperaturen von etwa 21°C. Die Winde sind mäßig mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 48%. Der Luftdruck beträgt 1015 hPa. Das macht das Wetter ideal für einen entspannten Nachmittag in einem der gemütlichen Cafés der Stadt.

Beruhigung des Himmels

Die folgenden Tage, Freitag, 1. Juni und Samstag, 2. Juni, bescheren uns eine kleine Auszeit vom Regen. Mit wenigen Wolken am Himmel steigen die Temperaturen leicht auf 25°C, bei weiterhin niedrigen Windgeschwindigkeiten und stabilem Luftdruck. Es ist die perfekte Zeit, um die malloquinische Landschaft zu erkunden oder einen entspannten Tag am Strand zu genießen.

Die Hitze nimmt zu

Zum Sonntag, dem 3. Juni, könnte sich zeitweise leichter Regen einstellen, aber mit 26°C bleiben die Temperaturen warm und einladend. Der Beginn der neuen Woche bringt am Montag, 4. Juni, einen klaren Himmel und Temperaturen bis zu 28°C, was für ideale Bedingungen sorgt, um die Sonne Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Wolkendecke und leichter Temperaturanstieg

Am Dienstag, 5. Juni, und Mittwoch, 6. Juni, sorgt eine Wolkendecke für eine leichte Abkühlung, die Temperaturen klettern dennoch auf beachtliche 28°C bzw. 29°C. Dabei bleibt der Wind ruhig und lädt zu Wassersportaktivitäten ein.

Ausklang der Woche mit Regenschauern

Der Donnerstag, 7. Juni, schließt die Woche mit erneuten leichten Regenschauern um die 28°C-Marke und höherer Luftfeuchtigkeit von 48% ab. Die Windgeschwindigkeit nimt leicht zu, was für eine frische Brise sorgt. Genießen Sie die Natur Montuïris, bevor das Wetter umschlägt.

Genießen Sie das Wetter in Montuïri

Egal, ob Sie Ihre Reise planen oder Einheimischer sind, die nächsten sieben Tage versprechen ein angenehmes Klima mit ausreichend Gelegenheiten, die vielen Freizeitangebote in Montuïri und Umgebung zu genießen. Packen Sie Ihre Sonnencreme und Ihren Regenschirm ein, um auf jedes Wetter vorbereitet zu sein.

Beobachten Sie die spannenden Sonnenauf- und untergänge, die ab 4:20 Uhr anfangen und bis zu 19:13 Uhr reichen, und profitieren Sie von den langen Tagen auf der schönen Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:40:44. +++