7-Tage-Wettertrend für Pollença, Mallorca: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer (31.5.2024)

Wetterübersicht für Pollença, Mallorca (31.05.2024 - 07.06.2024)

Das malerische Nordosten der Insel Mallorca, insbesondere Pollença, bereitet sich auf eine abwechslungsreiche Wetterlage in der ersten Junihälfte vor. Mit wechselhaftem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt das Wetter sowohl Residenten als auch Besucher zur Erkundung der vielen Kulturschätze und malerischen Landschaften ein.

Lichter Regen und mildes Klima zum Monatsende

Am 31. Mai 2024 wird das Wetter in Pollença von leichtem Regen bei einer angenehmen Temperatur von 20°C begleitet. Mit einem Wind von 10 km/h bietet der Tag eine erfrischende Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% bleibt und der Luftdruck stabil bei 1015 hPa liegt. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:22 Uhr und endet mit einem späteren Sonnenuntergang um 19:9 Uhr.

Ansteigende Temperaturen und vereinzelte Wolken im Juni

Mit Beginn des Monats Juni steigen die Temperaturen leicht an. Am 1. Juni genießen wir bei 22 Grad Celsius und einigen wenigen Wolken ein angenehmes Tagesklima. Die Winde schwächen sich auf milde 6 km/h ab und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 53%, was für perfekte Bedingungen sorgt, um die malerischen Strände und Naturparks der Region zu genießen.

Auch in den darauffolgenden Tagen bis zum 7. Juni werden die Tage von einer Mischung aus Sonnenschein und Wolken bestimmt sein. Am 2. und 6. Juni erwarten uns vereinzelte Wolkenfelder, während das Quecksilber weiterhin angenehme 22-25°C anzeigt. Eine leichte Zunahme in der Windgeschwindigkeit auf 7 km/h könnte für Erfrischung beim Sonnenbaden sorgen.

Optimale Bedingungen für Unternehmungen im Freien

Am 3. Juni lädt leichter Regen bei 23°C wieder zu gemütlichen Aktivitäten im Innenbereich ein, während der 4. Juni bei klarem Himmel und 24°C perfekt für Freiluftaktivitäten geeignet erscheint. Vergessen Sie nicht, Ihre Haut mit ausreichend Sonnenschutz zu versorgen!

In Erwartung eines wunderschönen 7. Junis können sich Besucher auf maximale 26 Grad und leichten Regen einstellen, perfekt für einen Spaziergang entlang der schönen Promenaden und durch die charmanten Gassen Pollenças, bevor der Tag mit dem Sonnenuntergang um 19:14 Uhr schließt.

Der 7-Tägige Trend verspricht eine abwechslungsreiche Zeit auf Mallorca mit vielen Gelegenheiten, die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben. Packen Sie sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm ein – Pollenças Wetter ist ebenso vielseitig wie seine Landschaften.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:43:06. +++