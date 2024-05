7-Tage-Wettertrend: Sonnige Aussichten und milde Schauer in Lloseta, Mallorca (31.5.2024)

Frühsommerliches Wetter in Lloseta: Sonnenschein und leichte Regenfälle

Bei der Planung von Freizeitaktivitäten oder dem Tagesablauf ist eine zuverlässige Wetterprognose entscheidend. Die kommende Woche verspricht eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein und leichten Niederschlägen für Lloseta auf Mallorca, ideal für diejenigen, die sowohl die warmen Sonnenstrahlen genießen möchten als auch die Natur nach einem milden Schauer.

Sonniger Start und Nieselregen absehbar

Die Woche startet mit einem moderaten Regen bei angenehmen 20 Grad Celsius am 31. Mai 2024, was die Vegetation anregen und für eine frische Atmosphäre sorgen wird. Der Wind weht leicht mit 5 km/h. Am 1. Juni 2024 ziehen nur wenige Wolken auf, was eine Maximaltemperatur von 24 Grad zulässt, wobei eine niedrige Luftfeuchtigkeit von 37% für ein angenehmes Klima sorgt.

Gemäßigte Mitte der Woche mit leichtem Regen

Der 2. und 3. Juni erwarten uns mit 23 bzw. 24 Grad und leichtem Regen bedeckte Himmel, die die Urlaubsgefühle nicht trüben sollten. Dies bietet perfekte Bedingungen für einen Besuch der lokalen Märkte oder einen entspannten Spaziergang entlang der malerischen Gassen Llosetas.

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen

Ab dem 4. Juni klettert das Thermometer auf sommerliche 28 Grad. Ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken lädt zu einem Strandtag oder zu Aktivitäten im Freien ein. Bis zum 6. Juni bleibt es weiterhin warm mit maximal 29 Grad und vereinzelten Wolken, während die Temperaturen am 7. Juni leicht auf 27 Grad fallen und mit leichtem Regen den Wochenabschluss markieren.

Llosetas Wetter in der ersten Juniwoche im Detail

Mit den Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten im frühen 4-Uhr-Bereich bzw. späten 19-Uhr-Bereich wird die erste Juniwoche in Lloseta lang und voller Licht sein, was lange Tage der Erkundung und des Genusses des insularen Lebensstils ermöglicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:36:31. +++