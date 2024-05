7-Tage-Wettervorhersage für Alcúdia: Sonne, Wolken und leichter Regen (31.5.2024)

Das Wetter in Alcúdia: Aktuelle Vorhersage und Temperaturen

Die Sommerzeit naht, und das Wetter in Alcúdia, Mallorca präsentiert sich in einer angenehmen Mixtur aus Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern. Hier finden Sie die detaillierte Wettervorhersage für die nächste Woche, damit Sie optimal planen können, ob für Strandtage, Stadtbesichtigungen oder entspannte Abende in den zahlreichen Cafés und Restaurants die malerische Stadt zu bieten hat.

Wetterübersicht für das Ende Mai und den Beginn des Junit in Alcúdia

Am Freitag, den 31. Mai 2024, startet Alcúdia mit leichtem Regen und milden 20 Grad Celsius. Frischer Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h. Ein Regenschirm sollte also stets griffbereit sein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 65% unter einem Luftdruck von 1015 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang zeichnen den Tag zwischen 04:21 und 19:09 Uhr.

Der 1. Juni 2024 begrüßt die Einwohner und Besucher Alcúdias mit klarem Himmel und angenehmen 21 Grad Celsius. Mit nur 6 km/h Wind ist dieser Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten. Der Tag beginnt und endet zur selben Zeit wie der Vortag, mit Sonnenauf- und untergang um 04:21 bzw. 19:09 Uhr.

Warm und behaglich: Alcúdia im Trend der kommenden Woche

Es folgt ein Wochenende mit verstreuten Wolken, wobei die Temperaturen konstant bei 21 bis 23 Grad Celsius liegen. Der Wind bleibt mit 5 km/h schwach, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 54% abfällt. Aufgepasst bei der Planung von Ausflügen, denn am 3. Juni wird leichter Regen erwartet, allerdings bei angenehm warmen 23 Grad.

Anfang der nächsten Woche, vom 4. Juni bis zum 7. Juni, bleibt das Wetter in Alcúdia freundlich mit Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad Celsius. Der 4. Juni und 5. Juni werden klar bzw. bedeckt sein, perfekt, um die kulturellen Sehenswürdigkeiten der Region zu genießen oder einfach nur entspannt am Strand zu liegen. Der Wind hält sich weiterhin zurück, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt.

Zum Ende der Woche hin, exakt am 7. Juni 2024, erhöht sich das Temperaturmaximum auf 27 Grad, was diesen Tag zum wärmsten der Periode macht. Allerdings sollten Sie für leichter Regen gerüstet sein und den Sonnenschutz nicht vergessen, denn die hohe Luftfeuchtigkeit von 56% kann zu einer zusätzlichen wahrgenommenen Wärme führen.

Resümierende Aussicht: Wetter in Alcúdia

Zusammengefasst erwartet Alcúdia eine Woche voller wettertechnischer Abwechslung. Von sanftem Regen bis strahlendem Sonnenschein ist alles dabei. Die Nächte bleiben mild und laden zu romantischen Spaziergängen ein. Der Wind zeigt sich durchgehend von seiner sanften Seite, was die Hitze der Spitzenwerte angenehm verteilt.

Damit sind Sie für die bevorstehende Woche in Alcúdia auf dem neusten Stand.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:21:24. +++