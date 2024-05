7-Tage-Wettervorhersage für Artà, Mallorca: Sonnige Aussichten und milde Temperaturschwankungen (31.5.2024)

Übersicht: Das Wetter in Artà vom 31. Mai bis zum 7. Juni 2024

Die Besucher und Anwohner von Artà auf Mallorca können sich auf eine Woche mit angenehmen Wetterkonditionen freuen. Während sich der Frühling seinem Ende zuneigt und der Sommer langsam Einzug hält, bietet die 7-Tage-Wettervorhersage vorwiegend sonnige Tage, unterbrochen von leichtem Regen und einer sanften Brise, die das mediterrane Klima prägt.

Wettertrend für das Ende des Frühlings in Artà

Donnerstag, 31. Mai 2024: Die Woche beginnt in Artà mit gelegentlichen Regenschauern bei Tageshöchsttemperaturen von 19°C. Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten von lediglich 10 km/h trägt zur Frische des Tages bei. Dank des Regens bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 61% in einem angenehmen Bereich, während der Luftdruck von 1015 hPa für ein ausgeglichenes Wettergeschehen sorgt. Der Tag erwacht mit dem Sonnenaufgang um 04:21 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:07 Uhr.

Freitag, 1. Juni 2024: Die Wolken weichen ein wenig und machen Platz für vereinzelte Wolkenfelder bei einer angenehmen Maximaltemperatur von 20°C. Gut gemutet und mit einer sanften Brise begleitet hinterlässt dieser Tag mit einer Ozonaldruck-Voraussage von 1017 hPa und einer relativen Feuchte von 64% sicherlich bei vielen einen bleibenden Eindruck.

Samstag, 2. Juni 2024: Mit verstreuten Wolken wird es nicht viel anders als am Vortag, Temperaturspitzen erreichen wiederum 19°C. Eine sanfte Windbewegung von 6 km/h sorgt bei einer Feuchtigkeit von 63% für eine durchaus erfrischende Atmosphäre. Der perfekte Tag, um die Schönheit der regionales Natur zu erkunden.

Optimale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten in Artà

An den folgenden Tagen, Sonntag, 3. Juni, bis Donnerstag, 7. Juni 2024, herrscht in Artà hervorragendes Freizeitwetter. Bei durchgehend klarem Himmel und Tagestemperaturen, die von angenehmen 20°C bis zu sommerlichen 26°C klettern, sind Exkursionen in die Natur ebenso empfehlenswert wie ein Besuch der pittoresken Gassen der Stadt. Besonders der Donnerstag begeistert mit einem Temperaturhoch von 26°C und dürfte damit der Höhepunkt der Woche hinsichtlich Sonnenschein und Wärme sein, auch wenn der Tag mit leichtem Regenfällen endet.

Die Nächte bleiben kühl und angenehm, was die Schlafqualität sicherlich begünstigt. Die Windbedingungen blieben erotisch-stetig, nicht zu stark und nicht zu leise, was die Idee eines entspannenden Abends am Strand oder in einem gemütlichen lokalen Restaurant fordert.

Das Wetter in Artà über die gesamte Woche hinweg verspricht somit eine bunte Mischung aus Sonnenschein und leichten Regenschauern, ideal, um die vielfältige Palette der Freizeitaktivitäten auf der Insel Mallorca auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:24:00. +++