7-Tage-Wettervorhersage für Binissalem – Sonne, Wolken und leichte Regenschauer (31.5.2024)

Das Wetter in Binissalem: Vom Frühsommer zu den Sommerbeginn

Binissalem erlebt eine abwechslungsreiche Wetterphase zum Ende des Frühlingsanfang des Sommers. Mit Temperaturen, die angenehm zwischen 22°C und 30°C schwanken, bewegt sich Binissalem auf den Sommer zu, der von klarem Himmel und einer frischen Brise eingeläutet wird.

Anstehende Wettertendenzen für Binissalem

Während wir in die erste Juniwoche eintauchen, zeigt sich das Wetter zunächst mit leichtem Regen bei 22°C am 31. Mai 2024 – feiner Niederschlag, der die fruchtbaren Felder von Binissalem erfreuen wird. Die Luft beinhaltet eine Luftfeuchtigkeit von 53% und drückt auf eine Drucklage von 1015 hPa. Eine moderate Brise sorgt mit 5 km/h für etwas Abkühlung.

Der Start in den Juni erfolgt mit wenigen Wolken und sanfteren Winden von 4 km/h bei 25°C am 1. Juni und wird auch am 2. Juni mit ähnlichen Bedingungen bei gleicher Temperatur scheinen. Kleinere Regenschauer werden uns dabei frisch halten.

Zum 3. Juni hin verharrt das Wetter in einem stabilen Zustand – mit 25°C und leichtem Regen äumt durch die Fluren, während die Feuchtigkeit auf 44% regulatorisch steigt und der Druck auf 1018 hPa sinkt.

Der meteorologische Höhepunkt der Woche

Danach durchbricht Binissalem die magische Marke mit 29°C am 4. Juni, profitiert von einem klaren Himmel, und läutet somit die richtige Sommerzeit ein. Diese warmen Tage erstrecken sich bis zum 5. Juni, wenn sich die Wolkendecke verdichtet, allerdings immer noch bei hohen Temperaturen von 29°C.

Den Höhepunkt erreicht das Thermometer schließlich am 6. Juni mit 30°C und vereinzelten Wolken, bevor am 7. Juni leichter Regen und ein bisschen Abkühlung auf 28°C einen sanften Wochenausklang garantieren.

Langfristige Prognose für Urlauber und Residenten

Für Urlauber und Residenten in Binissalem bietet die kommende Woche alles, was das Herz begehrt: Malerische Sonnenaufgänge, moderat steigende Temperaturen und hin und wieder eine kurze Abkühlung durch leicht befriedigenden Regen. Wer auf Mallorca das Wetter in vollen Zügen genießen möchte, für den zeichnet sich die perfekte Zeit ab, eine harmonische Balance zwischen Sonne und sanften Schauern.

Wetterdetails im Überblick:

Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge bilden einen Rahmen für die prächtigen Tage und malen den Himmel über Binissalem in den schönsten Farben. Genießen Sie die sommerliche Pracht in einer der schönsten Regionen Mallorcas – ob bei Spaziergängen durch die Weinberge, bei Entdeckungstouren durch charmante Ortschaften oder beim Entspannen an Ihren Lieblingsorten.

