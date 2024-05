7-Tage-Wettervorhersage für Deià, Mallorca: Sonnige Aussichten mit leichten Regenschauern (31.5.2024)

Wetteraussichten für Deià: Sonne, leichte Regenschauer und milde Brisen

Die zauberhafte Gemeinde Deià auf Mallorca bereitet sich auf eine wunderbar gemischte Woche in puncto Wetter vor. Mit milden bis warmen Temperaturen und vereinzelten Regenschauern, gepaart mit klarer Himmelszeit, verspricht die aktuelle 7-Tage-Wettervorhersage sowohl Einheimischen als auch Urlaubern eine angenehme Zeit.

Anstehende Woche in Deià: Wechselnde Bedingungen mit Sonnenschein

Die Wetterbedingungen in Deià bleiben in den nächsten Tagen mild und einladend, ideal für diejenigen, die die Natur genießen oder durch die malerischen Straßen schlendern möchten. Am Freitag, dem 31. Mai 2024, werden Sie von leichtem Regen und einer sanften Brise begrüßt. Die Temperatur whoseelt sich um 22°C, während der Wind mit 4 km/h weht.

Der Juni beginnt mit ein paar vereinzelten Wolken am Samstag, 1. Juni 2024, und einem leichten Anstieg der Temperaturen auf 23°C. Der Sonntag bleibt mit leichtem Regen und ebenfalls 23°C wettertechnisch konstant, biete jedoch die optimale Gelegenheit für entspannende Aktivitäten drinnen oder einen gemütlichen Spaziergang zwischen den Schauern.

Perfekte Wanderbedingungen: Klarer Himmel über Deià

Zu Beginn der kommenden Woche, genauer gesagt am Montag, 3. Juni 2024, können Sie perfekte Bedingungen für eine Wanderung erwarten. Mit klarem Himmel, einer stabilen Temperatur von 22°C und einer sanften Brise, macht das Erkunden der Tramuntana-Gebirge noch mehr Freude.

Am Dienstag und Mittwoch bleiben die Temperaturen angenehm und erreichen Spitzenwerte von 25°C respektive 26°C, mit dem klaren Himmel am Dienstag und einer geschlossenen Wolkendecke am Mittwoch. Dies lädt ein die feineren Aspekte Deiàs zu genießen, ob bei einem Besuch der lokalen Kunstgalerien oder einer Verkostung der mallorquinischen Küche.

Zum Ende der Woche, am Donnerstag, 7. Juni 2024, wird das Wetter in Deià voraussichtlich wieder unbeständiger. Mit leichtem Regen und einer leichten Zunahme des Windes auf 4 km/h, empfiehlt es sich, eine leichte Jacke bei allen Outdoor-Aktivitägen mitzunehmen.

Empfehlungen für Besucher und Residenten

Für Besucher und Residenten gleichermaßen empfiehlt sich, die Wettervorhersage im Auge zu behalten und entsprechend zu planen, um das Beste aus der kommenden Woche zu machen. Nutzen Sie die klaren Tage für ausgedehnte Touren und bewahren Sie an regnerischen Tagen die Ruhe – Deiàs Charme lässt sich bei jedem Wetter erleben.

Sonnenuntergänge und -aufgänge in Deià: Eine Sache der Schönheit

Die Sonnenauf- und -untergänge in Deià sind durchwegs früh bzw. spät und versprechen spektakuläre Farbspiele am Himmel. Der früheste Sonnenaufgang findet um 4:21 Uhr statt und der späteste Sonnenuntergang ist für 19:15 Uhr vorgemerkt. Ideale Zeiten, um den Tag in voller Pracht zu beginnen oder mit einem beeindruckenden Finale ausklingen zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:31:18. +++