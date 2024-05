Aktuelle Wettervorhersage für Campanet: 31. Mai bis 7. Juni 2024 (31.5.2024)

Das Wetter in Campanet: Erwarten Sie gemischte Bedingungen

Das malerische Dorf Campanet im Herzen Mallorcas steht vor einer abwechslungsreichen Wetterwoche mit gemischten Konditionen, die für Outdoor-Aktivitäten sowohl Herausforderung als auch angenehme Überraschungen bereithalten könnten.

Campanet Wetterübersicht: 31. Mai 2024

Beginnend mit Freitag, dem 31. Mai, wird ein mäßiger Regen Campanet in eine erfrischende Kulisse verwandeln, ideal für diejenigen, die den sanften Rhythmus der fallenden Tropfen genießen. Mit 20°C bleibt es angenehm kühl, während der Wind mit 7 km/h für eine sanfte Brise sorgt.

Das Wochenende in Campanet: Sonnenschein und leichte WolkenDas Wochenende in Campanet: Sonnenschein und leichte Wolken

Das Wochenende wird Ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf den Sommer geben. Am Samstag, dem 1. Juni, wird der Himmel teilweise bedeckt sein, und die Sonne wird durch die wenigen Wolken blinzeln, was zu angenehmen 23°C führt. Ähnliche Verhältnisse erwarten Sie auch am Sonntag, einem perfekten Tag für Cafébesuche oder Spaziergänge in den engen Gassen von Campanet.

Angenehme Bedingungen zu Beginn der neuen WocheAngenehme Bedingungen zu Beginn der neuen Woche

Am Montag, den 3. Juni, können Sie bei leicht regnerischem Wetter und einer Temperatur von 25°C jede Gelegenheit für ein Picknick zwischen den Regenschauern suchen. Auch der Dienstag bietet mit 27°C und einem klaren Himmel ideale Bedingungen, um Mallorcas herrliche Natur zu erkunden.

Erwartete Wetterentwicklung bis zum 7. JuniErwartete Wetterentwicklung bis zum 7. Juni

In den darauffolgenden Tagen, vom 5. Juni bis zum 7. Juni, werden die Einwohner und Besucher von Campanet erleben, wie die Temperaturen generell auf sommerliche 26-28°C klettern, wobei sporadisch leichter Regen und überwiegend bewölkte Himmel vorherrschen werden. Für alle, die Ausflüge geplant haben, empfiehlt es sich, eine wasserfeste Schicht als Vorsichtsmaßnahme mitzunehmen.

Genießen Sie die langen Tage in CampanetGenießen Sie die langen Tage in Campanet

Die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten bleiben in dieser Woche weitgehend konstant, was Beobachtern des Tageslichts viel Zeit gibt, die Schönheit dieser Inselecke zu genießen. Mit Sonnenaufgängen gegen 4:20 Uhr und Sonnenuntergängen kurz nach 19:10 Uhr, sind dies die perfekten Tage für frühe Morgenwanderungen und späte Abendblicke auf die hügeligen Landschaften.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:28:01. +++