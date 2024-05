Aktuelle Wettervorhersage für Campos: Sonnige Aussichten und milde Brise auf Mallorca (30.05.24 bis 06.06.24)

Wetterupdate für Campos: Sonnenschein und leichte Regenschauer

Beginnend mit dem 30. Mai 2024, erlebt Campos auf Mallorca eine Woche voller angenehmer Temperaturen und überwiegend klarem Himmel, während die Insel sich auf eine sommerliche Zeit einstellt. Mit einem sanften Wind, blauem Himmel und gemäßigten Bedingungen bietet die kommende Woche ideale Voraussetzungen für verschiedenste Aktivitäten im Freien.

Wettertrends für die kommende Woche in Campos

Das Wetter am 30. Mai präsentiert sich mit bedecktem Himmel, doch mit angenehmen 21 Grad Celsius. Eine leichte Brise mit 5 km/h unterstreicht das milde Klima auf der Insel. Der Feuchtigkeitsgehalt liegt bei 62%, was den Aufenthalt im Freien sehr angenehm macht.

Der folgende Tag, der 31. Mai, begrüßt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf bis zu 25 Grad Celsius klettern. Der Wind, mit leicht erhöhter Geschwindigkeit von 7 km/h, wird erfrischend sein, während die Luftfeuchte auf 49% fällt und für ein trockenes, angenehmes Klima sorgt.

Mit dem Beginn des Juni setzt sich das schöne Wetter fort. Der 1. Juni verspricht erneut einen klarblauen Himmel bei identischen 25 Grad Celsius und einer sanften Windgeschwindigkeit von etwa 3 km/h. Perfekte Bedingungen für einen Ausflug zum Strand oder einen entspannten Tag in einem der lokalen Cafés.

Am 2. und 3. Juni erreichen die Temperaturen ihren Höhepunkt mit 27 und anschließend 28 Grad Celsius, während auch hier die Sonne in voller Pracht scheint. Die Luftfeuchtigkeit liegt weiterhin unter der 50%-Marke, was die Temperaturen als sehr angenehm erscheinen lässt.

Das abwechslungsreiche Wettergeschehen offenbart sich am 4. Juni, mit beständigem Sonnenschein und leichten Windböen von bis zu 8 km/h, was ein wenig Abkühlung bringen wird.

Gegen Ende der Woche zeigt sich das Wetter von einer anderen Seite. Am 5. Juni dürfen wir uns auf leichten Regen einstellen, welcher die sommerliche Trockenheit kurzzeitig unterbricht. Die Temperaturen bleiben dennoch warm bei 26 Grad Celsius. Am 6. Juni können Besucher und Einheimische von Campos weitere leichte Regenfälle bei angenehmen 25 Grad Celsius erwarten.

Kurzes Wetter-Resümee für Campos: Eine Woche mit Sommerflair

Zusammengefasst präsentiert sich das Wetter in Campos im Zeitraum vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2024 als hervorragende Mixtur aus sonnigen Tagen und vereinzelten Regenschauern, welche der Landschaft ein erfrischendes Gesicht geben. Mit gemäßigten Windverhältnissen und warmen Temperaturen lassen sich zahlreiche Unternehmungen im Freien optimal planen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:28:44. +++