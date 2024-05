Andratx-Wetterupdate: Frühsommerliche Aussichten mit sanften Brisen und vereinzelt Regen (31.5.2024)

Wetterprognose für Andratx: Eine sanfte Woche im Zeichen des leichten Regens und klarer Himmel

Andratx, ein Juwel Mallorcas, ist nicht nur für seine bezaubernde Landschaft und malerischen Strände bekannt, sondern auch für sein angenehmes Klima. Mit dem Wetterbericht für die kommenden Tage bieten wir Ihnen einen umfassenden Einblick, was Sie vom 31. Mai bis zum 7. Juni 2024 in Andratx erwarten können. Mildes Wetter mit leichtem Niederschlag eröffnet den Zeitraum, während die Sonne sich zunehmend ihren Raum am Firmament erkämpft.

Milde Temperaturen und leichter Regen zum Abschluss des Mais

Zum Ende des Monats Mai begrüßt Andratx Sie mit sanften 20°C und einer angenehmen Portion leichtem Regen. Der Wind weht milde bei 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 64% und der Luftdruck auf stabilen 1015 hPa steht. Das Naturschauspiel von Sonnenaufgang ab 4:25 und Sonnenuntergang um 19:11 Uhr verspricht ein erhebendes Erlebnis für Früh- und Spätaufsteher.

Willkommen Juni – Mit Sonnenschein und heiteren Aussichten

Der Start in den Juni hält an leichtem Regen fest, mit Temperaturen, die unverändert bei 20°C verbleiben, jedoch mit einem leiseren Windhauch von 4 km/h. Der folgende Tag bringt einen klaren Himmel, der nicht nur die Stimmung hebt, sondern auch die perfekte Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten bietet. Steigen Sie hinauf auf die malerischen Pfade Andratx' und atmen Sie tief ein – die Luft ist nahezu perfekt bei einer Luftfeuchtigkeit von 59%.

Beständiges Wetter setzt sich fort: Die ideale Zeit für Unternehmungen im Freien

Die erste Woche des Junis verspricht einheitliche Tageshöchsttemperaturen von angenehmen 20°C bis 22°C mit einer sanften Brise von 3 bis 4 km/h. Freuen Sie sich auf eine Zeit, in der Sie sowohl die Wanderschuhe schnüren als auch entspannte Tage am Meer genießen können – die Wetterbedingungen sind nahezu perfekt für jegliche Art von Vergnügen unter der mallorquinischen Sonne. Doch die Mittelmeerbrise kann manchmal trügerisch sein. Vergessen Sie also nicht Ihre Jacke für die späten Abendstunden, wenn die Luftfeuchtigkeit leicht ansteigt und ein Hauch von Frische mit sich bringt.

Fazit: Eine Woche wie gemalt

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wetter in Andratx in den ersten Tagen des Junis genau das Richtige für all jene ist, die milde Temperaturen und eine breite Palette an Wettermöglichkeiten zu schätzen wissen. Ob Sie nun gemütliche Spaziergänge, kulturelle Exkursionen oder entspannte Stunden am Strand bevorzugen – Andratx ist der Ort, der jedem Wunsch gerecht wird. Die Wetterprognose für die kommenden Tage ist ein zuverlässiger Begleiter für Ihre Planungen und verspricht Ihnen eine wunderbare Zeit auf der bezaubernden Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:22:38. +++