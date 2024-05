Mancor de la Vall: Wetteraussichten und tägliche Vorhersage für die nächste Woche (31.05.2024 - 07.06.2024)

Mancor de la Vall: Wettertrends und Prognosen

Ende Mai und Anfang Juni auf Mallorca verspricht Mancor de la Vall ein gemischtes Wetterbild mit Schauern, Wolken und Sonnenschein. Die Balearische Insel wird von moderatem Regen bis klarem Himmel alles erleben. Hier ist der detaillierte 7-Tage-Wetterbericht für Mancor de la Vall.

Am Donnerstag, den 31. Mai 2024, werden Sie von leichtem Regen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 19°C begrüßt, während der Wind sanft mit 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 57%, und es herrscht ein Luftdruck von 1015 hPa. Der Tagesanbruch ist um 4:23 Uhr, und am Abend wird es um 19:09 Uhr dunkel.

Der 1. Juni bringt eine Besserung der Wetterlage mit sich: Erwarten Sie einige Wolken am Himmel, aber eine angenehme Temperatur von 23°C. Die Windgeschwindigkeit bleibt mit 4 km/h niedrig. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 39%, und der Luftdruck liegt bei 1016 hPa. Sonnenaufgang ist um 4:22 Uhr, der Sonnenuntergang erfolgt um 19:10 Uhr.

Die nächsten Tage, vom 2. bis zum 3. Juni, erwarten Sie leichte Regenfälle bei Temperaturen von 22°C bzw. 23°C. Der Wind beruhigt sich auf 3 km/h bzw. 2 km/h, und trotz der Niederschläge bleibt die Luftfeuchtigkeit relativ niedrig (38% am 2. Juni und 46% am 3. Juni). Der Luftdruck steigt leicht auf 1019 hPa am 2. Juni und bleibt am 3. Juni stabil bei 1018 hPa.

Ein Höhepunkt in der Wetterentwicklung folgt am 4. und 5. Juni: die Temperaturen klettern auf sommerliche 27°C, und der Himmel zeigt sich von seiner besten Seite mit klarem Himmel am 4. Juni und nur überzogenem Wolkenschleier am 5. Juni. Die Windgeschwindigkeit bleibt moderat, und die Luftfeuchtigkeit ist günstig bei 35%.

Vom 6. bis zum 7. Juni hält das sommerliche Wetter mit 28°C und verstreuten Wolken weiterhin an. Doch der 7. Juni kündigt Veränderungen an – ein leichter Temperaturrückgang auf 26°C und erwarteter leichter Regen für Mancor de la Vall. Am 6. Juni liegt der Luftdruck bei 1014 hPa, während er am 7. Juni weiter auf 1012 hPa sinkt, was auf eine mögliche Wetterverschlechterung hinweist.

Zusammenfassung der Wettervorhersage für Mancor de la Vall: Gemischte Wetterbedingungen werden die nächste Woche in Mancor de la Vall prägen, mit Temperaturen, die angenehm für Freizeitaktivitäten im Freien sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:38:45. +++