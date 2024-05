Prächtiges Frühsommer-Wetter in Ses Salines: Sonne satt und leichte Brisen (31.5.2024)

Das Wetter in Ses Salines: Sonnige Aussichten und milde Temperaturen

Mit Beginn des Frühsommers begrüßt Ses Salines Einheimische und Urlauber gleichermaßen mit einer Mischung aus leichtem Regen und vielversprechenden sonnigen Tagen. Die kommende Woche verspricht angenehme Temperaturen, die sich optimal für verschiedenste Aktivitäten unter dem klaren Himmel Mallorcas eignen.

Wochenstart mit leichtem Regen und sanften Temperaturen

Am Freitag, dem 31.5.2024, liegt die Temperatur bei 21 Grad Celsius und der Himmel zeigt sich von seiner feuchten Seite mit vereinzelten Regenschauern. Der Wind bläst leise mit nur 10 km/h, während die Luftfeuchtigkeit bei 53% liegt. Ein perfekter Tag, um die wunderschöne Natur rund um Ses Salines zu genießen, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten.

Sonnenschein und ideales Freizeitwetter

Während des Wochenendes können wir uns überwiegend auf klaren blauen Himmel freuen. Am Samstag, dem 1. Juni 2024 und Sonntag, dem 2. Juni 2024, verzeichnen wir Tageshöchsttemperaturen von 22 Grad Celsius und eine leichte Brise, die für eine erfrischende Atmosphäre sorgt. Die perfekten Bedingungen, um Mallorcas Strände zu besuchen oder eine entspannte Radtour durch die malerische Landschaft zu unternehmen.

Beständige Wetterlage in der ersten Juniwoche

Die erste Juniwoche bleibt beständig schön. Von Montag (3.6.2024) bis Mittwoch (5.6.2024) liegen die Tagestemperaturen zwischen 22 und 25 Grad Celsius mit meist klarem Himmel, was eine ausgezeichnete Zeit für Outdoor-Aktivitäten bedeutet.

Leichte Trübung gegen Wochenende

Zum Ende der Woche ziehen am Donnerstag, dem 6. Juni 2024, vereinzelte Wolken auf, doch die Temperaturen bleiben mit 24 Grad Celsius weiterhin erfreulich mild. Ein leichter Wind und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 62% kündigen einen kleinen Stimmungswechsel in der Wetterlage an.

Am Freistag, dem 7. Juni 2024, sorgt leichter Regen für eine willkommene Abkühlung, und mit Temperaturen von weiterhin 24 Grad Celsius bleibt es trotz der Wolken wohltemperiert.

Die Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten demonstrieren, dass die Tage auf Mallorca merklich länger geworden sind, was längere Abende unter freiem Himmel ermöglicht.

