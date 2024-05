Wetter in Alaró: 7-Tage-Prognose und klimatische Bedingungen bis zum 7. Juni 2024 (31.5.2024)

Das Wetter in Alaró auf Mallorca: Eine Woche voller Klimavielfalt

Der kleine malerische Ort Alaró auf Mallorca wird in der ersten Woche des Junis 2024 eine ganze Palette meteorologischer Phänomene erleben. Unsere Leserinnen und Leser können sich auf eine Kombination aus Sonnenschein und leichtem Regen, begleitet von sanften Brisen und angenehmen Temperaturen einstellen. Hier erfahren Sie, wie das Wetter für jeden Tag ab dem 31. Mai bis zum 7. Juni 2024 aussieht und was Sie bei Ihren Outdoor-Aktivitäten oder dem Genießen des mallorquinischen Lebens im Freien beachten sollten.

Ende Mai begrüßt uns etwas Regen:

31. Mai 2024 - Der Tag beginnt mit leichtem Regen und einer angenehmen Temperatur von 21°C. Der Wind weht mild mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53%. Ideal für einen entspannten Spaziergang durch die Gassen von Alaró mit einem stabilen Regenschirm oder einer gemütlichen Einkehr in eines der lokalen Cafés. Der Druck liegt bei 1015 hPa, und der Tag erwacht mit einem Sonnenaufgang um 4:23 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:10 Uhr.

Kommender Juni bringt milde Abwechslung:

1. Juni 2024 - Hier erwartet uns wenige Wolken und eine Höchsttemperatur von 25°C, bei einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 36% und einem sanften Wind von 4 km/h. Perfekt, um die natürliche Schönheit Alarós zu genießen, sei es während einer Wanderung im Gebirge oder bei einem Besuch der örtlichen Weingüter unter freiem Himmel.

2. Juni 2024 - Wieder leichter Regen bei 24°C, jedoch mit einer sehr leichten Brise von 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit und der Druck sind nahezu identisch mit dem Vortag, was für eine beständige Wetterlage spricht, die zum planbaren Freizeitvergnügen einlädt.

Sonnige Aussichten für die erste Juniwoche:

Die folgenden Tage, der 3. Juni und 4. Juni 2024, präsentieren sich überwiegend wolkenfrei mit Temperaturen von 24°C und 28°C – ein wahrer Genuss für Sonnenanbeter. Der Himmel bleibt über Alaró ungetrübt und die Sterne werden in der Nacht um 19:12 Uhr und 19:13 Uhr zum Greifen nah erscheinen.

Die Woche klingt wechselhaft aus:

Zum Abschluss der ersten Juniwoche in Alaró legt das Wetter nochmals einen Wandel hin. Der 5. Juni zeigt uns milden überzogene Bewölkung bei weiteren 28°C. Der 6. Juni lässt uns mit einigen wenigen Wolken bei einer Spitze von 29°C weiterhin am sommerlichen Wetter teilhaben, bevor am 7. Juni wieder ein leichter Regen das Thermometer auf 27°C sinken lässt und uns damit sanft auf die darauffolgenden Tage vorbereitet.

Ob Sie nun die landestypische Atmosphäre von Alaró bei einem Stadtbummel erkunden möchten oder die malerische Natur Mallorcas außerhalb des Stadtkerns genießen wollen – die kommende Woche bietet ideale Bedingungen für vielseitige Unternehmungen unter mallorquinischer Sonne. Ausgerüstet mit leichter Regenkleidung und Sonnencreme sind Sie bestens auf das Wetter in Alaró vorbereitet.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 31.5.2024, 01:20:43. +++